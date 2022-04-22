娱乐吃瓜：疫情下明星“受困”上海 意外暴露住宅隐私

中国上海冠病疫情来势汹汹，即使是大明星，也跟小市民一样，被困在所住的小区邻里，也要一遍一遍做核酸检测。很多艺人没事做，都在社媒分享日常生活。这一来，他们的住宅隐私也因此曝光了。于是，明星居所的话题很快又掀起热烈讨论了。

刘嘉玲：家具装饰全讲究

有博主统计过，在上海中心有房的明星中，刘嘉玲的住宅最奢华。当她全副武装，用墨镜、口罩、帽子把自己密实包裹起来，去做核酸的同时，网民正通过她的社媒发帖，“无遮掩”地欣赏她的居所。根据帖子公开的大堂和走廊，高端奢华大气恢弘尽显。刘嘉玲做完核酸后在阳台玩手机，照片中的阳台视野开阔，触目皆是城市森林。

网民目测出这处房子位于老上海精华地带“梧桐区”，房价介于500万新元和2000万新元之间，估计刘嘉玲的房是属于偏贵那端。据说彭于晏就是她的邻居。

再看房子内部，精致的古典风格之下，每件家具、每处装饰都精挑细选，极其讲究。网民说，窗边的窗帘、椅上的坐垫和靠枕上有刺绣和古朴花纹，布料上等。

刘嘉玲做核酸（左上角）、自拍都包得很密，但网民议论最多的是她的阳台上可见的华厦景致。（取自艺人IG）

刘畊宏：招待过陈小春和吴尊一家

来自台湾的周杰伦好朋友刘畊宏，举家移居上海半年，酷爱健身又经营健身生意的他，带着老婆和丈母娘示范健身动作，吸引不少眼球。他所租的家居内景之前曝光过，宽敞明亮，清新自然，窗多采光好；窗外高楼林立，看来是不错的地段。客厅像是圆形的，空间大，也显得特别。

他在客厅里安置为孩子搭的粉色帐篷，还有懒人沙发、毛绒玩具，充满温馨气息。他邀请通过真人秀《爸爸去哪儿5》成为好朋友的陈小春和吴尊一家来做客，三家十几个人聚在他客厅看电视，竟然也不显挤。其他房间也很宽敞，装潢简约大方，有现代感。

刘畊宏在社媒公开家居内景，包括和陈小春、吴尊三家人在客厅一起看电视。（互联网）

李立群：住得高贵却粗茶淡饭

同样来自台湾的69岁老戏骨李立群平日没有新闻，这些天被困在家里，秒变吃播博主，竟上了热搜。跟女儿一起住的他晒自己的一日三餐，简简单单的包饺子，炒青菜，有时喝点小酒，就像邻家老头一样。

不过引起议论的是网民通过视频镜头，推测他住的是陆家嘴周边某老牌豪宅小区，不少大咖明星都曾住过那里。他的楼层高，阳台大，视野好，可以远眺黄浦江，估计房价最起码要500万新元。房子虽贵，家里的布置倒很随意，阳台有绿植，客厅较杂乱，家具也老气。

有网民很意外李立群不是当下炙手可热的主角演员，竟然住得这么高贵，但也从他日常的粗茶淡饭，看出他不重物欲，知足常乐。

李立群在社媒分享家宅阳台视野（左上图）、房子内景、餐点菜肴。（互联网）

陈龙：独栋三层欧风别墅

演过《琅琊榜》《欢乐颂2》等剧的中国大陆知名男星陈龙，在社区当防疫志愿者，获网民赞许，也留意到他住在独栋三层别墅，有独立车库，门前有小院子；室内空间宽敞，装修偏欧风，有红木、大理石、罗马柱，应该花费可观，品味如何见仁见智。

陈龙家有二孩，墙上挂有家庭合照、小孩的画作、全家福漫画，营造出温馨的气息。据知别墅位于闵行区，价格在300万新元和500万新元之间。陈龙已经过了巅峰，近年资源一般，网民看了不禁发出感叹：“没想到他也住得起那么贵的房子！”看来，艺人住得多好多坏，永远都是平民所关注的。

陈龙住宅的昂贵，让网民惊讶。（互联网）

除了曾到刘畊宏家里做客的陈小春、应采儿，住在上海的艺人还有陈赫、李彩华、郑希怡等。他们在社媒晒出的日常生活，一样受到关注。

陈赫被女儿当画板，画到惨不忍睹；李彩华在家里玩滑板；应采儿和儿子Jasper的温馨趣味互动；郑希怡和女儿合唱……各种社媒内容让网民看到，其实，明星私下的生活，跟你我没有两样。