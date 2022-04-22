疫情下传递爱与力量 曹启泰召集47巨星重唱《明天会更好》

（综合讯）47位巨星联盟，重唱公益歌曲《明天会更好》，“献给2022年的春天，献给用力生活着的你”。

名嘴曹启泰前天在微博贴出一条2022年版《明天会更好》的MV，影片中齐聚了47位艺人，包括伍思凯、辛晓琪、任贤齐、游鸿明、丁噹、李泉、李建复、张卫健、李志希、李志奇、弦子、巫启贤与女儿巫咏欢等，以及多位许久未露面的实力唱将，还有现居上海的资深演员也都未缺席，像刘雪华、夏玲玲等，都分别走进录音室重新演绎这首1985年的公益歌曲《明天会跟好》。

群星以歌声温暖人心

2022年版《明天会更好》MV一开始，就是曹启泰的身后传来“赶快下楼做核酸”广播音讯，接着以温柔且坚定的嗓音说道：“你听见了吗，下楼做核酸。”之后，他哼唱着“轻轻敲醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看那忙碌的世界是否依然孤独地转个不停，现在是夕阳，把这首歌送给大家，明天会更好，加油”。

影片末，曹启泰对着镜头说：“疫情到了封停第10天，手上这把菜，发来时大约是这样，我要把它整理好，能用的地方还是吃掉，这就是生活，但还是要有信心，明天一定会更好，一定做得到。”

这首1985年由罗大佑创作的公益歌曲《明天会更好》，事隔多年重出江湖，找来47位艺人重唱，除了李建复和巫启贤之外，其余都是新脸孔，尽管如此，不变的是，群星们继续以歌声温暖人心，曹启泰对此不敢居功，他感激地说：“所有来参与的歌手，是他们的光。”

去年底录制前天推出

《明天会更好》2022年版去年10月录制，经过多月前天才正式推出。

演唱歌手之一的林志颖向台湾《苹果新闻网》透露，去年10月录音，整个活动曹启泰亲力亲为；曾经贯穿新旧版的李建复也表示成品是最近才刚完成，自己是在前天才看到。

李建复 巫启贤 贯穿新旧版本

《明天会更好》是最成功的公益歌曲，至今传唱度高。

《明天会更好》的创作背景相信很多人都熟知，创作者们希望模仿西方《We Are The World》群星为公益而唱的模式，来呼应世界和平年的主题。

于是，罗大佑和张艾嘉亲自出面召集了60位歌手共同演唱，这些歌手跨越了不同的唱片公司，打破了签约限制，集结在一起共同发声，是乐坛难得一见的现象，这60位歌手包括余天、李建复、洪荣宏、王梦麟、费玉清、齐秦、蔡琴、苏芮、潘越云、甄妮、林慧萍、黄莺莺、陈淑桦、金智娟、李佩菁、齐豫、郑怡、江蕙及杨林等，值得一提的是，新加坡水草三重唱和马国歌手巫启贤也参与。而今新版再现，李建复和巫启贤是唯一两位贯穿新旧版本的歌手。

此外，这首歌曲也深深影响香港乐坛，1985年它成了TVB《十大劲歌金曲颁奖典礼》的结束曲，由林振强填上广东词，梅艳芳、谭咏麟、张国荣、林子祥、许冠杰等演唱，其中苏芮也演唱了广东版。