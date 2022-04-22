妻孟耿如怀孕八个月 准爸爸黄子佼盼亲力亲为

即将升级当爸爸，黄子佼希望凡事亲力亲为。

49岁黄子佼和小19岁女友孟耿如在2013年开始交往，并于2018年求婚成功，两人在前年3月5日正式注册成为夫妻，去年11月孟耿如更在社交媒体宣布已经怀孕3个月，目前夫妻俩正积极准备升级当爸妈。

将在本星期天（4月24日）以全息图（Hologram）的方式”参与《红星大奖2022》担任颁奖嘉宾的黄子佼接受《新明日报》电邮访问，提及自己快要当爸爸的心情时说，很期待孩子诞生的那一刻。

将陪太太进产房

黄子佼说，虽然快当爸爸，但还是照旧为日常工作忙碌着，尽管期待却没有紧张和焦虑，更没有闲下来。不过，他透露太太生产当天会进产房，“基本上怀孕及当父母的很多步骤，都在过去的工作或是生活当中有些了解，所以就不会有过于紧张及焦虑的心情。”

问他太太怀孕期间，是否有进行胎教？

他答道：“时代不一样了，现在带孩子可能要与时俱进，和以前的做法可能不太相同，比如说听音乐，我也未必觉得非要听亲子音乐，我觉得从小听古典音乐也不错啊，听爵士乐也不错啊。”

至于未来，自己将如何教育孩子？是否会刻意当个严父？

黄子佼再三强调时代不一样了，“以前我们没有互联网，没有那么多网络资讯，也没有网络可以24小时看卡通片，所以我想很多知识和常识都是要等到真正面对的时候，才知道怎么去调整。”

不过，他说一些原则他还是会严厉对待，至于是什么原则，他却没提及，“其实我是蛮希望能够尊重（小孩）自由意志，比如说到某个阶段他就可以挑他想要的衣服鞋子出门，不用我们帮他挑选，这件事情我蛮期待的，我在杂志上看到有个设计师就是这样照顾他的两岁的孩子，我觉得挺好的。”

针对太太孟耿如曾对外喊话希望工作单位不要让他太忙，黄子佼表示，未来的话，变化一定会有，会做一些调整。

疫下重新去慢活

疫下生活，黄子佼说，最大的影响是生活节奏。

他告诉记者，原本打算和孟耿如到新西兰南岛度蜜月，但因疫情无法成行，让他们感到遗憾，“不过反过来，好像也在台湾挖掘了一些在地的故事，好像我之前也去了台湾最南的屏东呆了几天，重新去慢活，走在全新改造的一些古迹，工厂或者是眷村、社区，都有很大的感动，甚至上山去看夕阳，这些可能是以前比较没有闲情逸致去做的，也等于重新有机会去认识一下自己的土地，或许也是另外一种收获吧。”

后天参与《红星》‘颁奖’

对于这次将以全息图（Hologram）的方式”参与《红星大奖2022》，黄子佼说很特别，他打趣着说：“本来想说只要准备上半身的衣服就好了，但好像这么看来全身都需要做一些打扮，就不能随便穿个拖鞋就到摄影棚了，然后再看看旁边有林柏宏帅哥同场，还有郭富城，应该再怎么打扮也比不了他们帅，所以这个事情还在思考当中。”