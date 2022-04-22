为老友们拉票 权怡凤：老艺人革命尚未成功

（本地讯）“红星大奖”本周日（24日）举行颁奖礼，备受瞩目的“十大最受欢迎男女艺人”的投选如火如荼进行中，粉丝们卯足全力投票，艺人们也积极拉票，有的出动孩子，有的亲自上阵，情侣档也为另一半打气，十分有爱。

有义气！权怡凤为郭亮杨志龙拉票

已经上了神台成为“超级红星”的权怡凤在IG为老友郭亮和杨志龙“打广告”，幽默写道：“这几个老家伙也是陪伴大家度过许多岁月和时光的老艺人，当大家在膜拜韩星仰慕好莱坞巨星追捧中港台明星的时候，是否想过这些一直默默在您身旁的本地艺人 他们的付出和不离不弃的陪伴？”文末还标注：“老艺人革命尚未成功”以及“新人已抢滩登陆中”，希望观众热情投票。

很温馨！姚彣隆出动女儿 朱哲伟为父亲宣传

姚彣隆除了自己拉票，也出动可爱的女儿在IG呼吁：“爸爸跌出15名后面了……大家请记得继续帮我爸爸投票哦……谢谢你们。”乖巧可爱的模样肯定能为爸爸争取多些票！朱哲伟也在IG限时动态上传父亲朱厚任入围的奖项，以及过去一些作品的画面，用自己的方式支持爸爸。

自己来！陈泂江、雅慧、陈建彬亲自上阵

不少艺人如陈泂江、雅慧、陈建彬、洪凌、刘玲玲和林湘萍等，都亲自在社媒上呼吁。已经拿下9座“十大”今年“听牌”，准备上神台的林慧玲也在限时动态中送上飞吻，请粉丝们为她投票。

陈泂江在社媒呼吁观众为他投票。（取自IG）

好有爱！徐鸣杰张钧淯为另一半加油

徐鸣杰除了以实际行动为陈凤玲投票，也在社媒上为女友拉票。陈凤玲去年错失最后一座“十大”，今年是否能如愿上神台，相信不只男友徐鸣杰紧张，许多观众和粉丝也都很期待。张钧淯也为女友洪凌尽心尽力，洪凌去年首度上台领“十大”，今年是否能再接再厉把奖座捧回家？