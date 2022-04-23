报名台湾金曲奖 李俊纬：希望能有好消息

本地新生代歌手李俊纬去年发了首张个人创作专辑《为了你，我可以》，他在接受《联合早报》访问时说，已报名台湾金曲奖最佳新人，入围名单预计5月底或6月初公布，他希望能有好消息。

李俊纬最近受邀担任台湾“第一届客家流行音乐大赛”宣传大使，他将与台湾歌手黄连煜、罗文裕、彭佳慧、廖允杰、薛仕凌；马来西亚歌手光良、余畑龙、李佳薇，一起为台湾“第一届客家流行音乐大赛”进行宣传，呼吁大家报名参赛；比赛分“创作组”和“歌唱组”。

为宣传大使重任唱客家语歌

李俊纬是广东人，为了这次宣传大使的重任，特地学习客家语版《飞鸟和蝉》，并录制了自弹自唱视频。他说：“主办单位找我担任宣传大使时，我受宠若惊，但也觉得很荣幸。我不是客家人，但我认为音乐不分语言，我不久前也将自己的一首歌翻唱成印度尼西亚语。能多学一种语言，是很好的挑战。”

李俊纬也听了很多罗文裕的客语歌，他说：“客家语歌很好听，而且编曲经常融入华乐，很有传统美。”

除了担任宣传大使，李俊纬也忙着准备下个月底的两场爵士演出。他将参与我国知名爵士音乐家蒙特罗（Jeremy Monteiro）的“Jazz It Up!”音乐会，以爵士版演唱邓丽君的多首经典歌曲。他也将与金曲奖得主、《刻在我心底的名字》创作人陈文华合作，两人不仅一起写歌，还会合唱。