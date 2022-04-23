艺人疫下自游行 《优1周》送冬阴功烤鱼

（本地讯）最新的《优1周》封面人物是本地三位电视艺人——陈罗密欧、黄思恬和黄俊雄。

随着世界各地边境逐步开放，很多艺人已经在疫情期间首飞到外国旅行了：陈罗密欧在3月和一群朋友结伴游西班牙的巴塞罗那和去了一个隐秘的小岛；黄俊雄也去了“一半”的瑞士；先与友人飞墨尔本，再带妈妈飞巴黎度假。

疫情期间出国旅游的本地艺人还有黄暄婷、赖怡伶、谢俊峰、王沺裁和周崇庆等。

其他精彩内容有：各大品牌和艺人的NFT商机；《红星大奖2022》的五大亮点和赛前预测话题；访问从驻唱歌手晋升为唱片歌手的范平庚（Ben Hum）；介绍韩剧《我们的蓝调时光》和新韩综《首尔Check-In》；玩趣推出“重游新山趴趴走”系列；介绍植物肉相关的食谱；旅游则介绍波斯尼亚和黑塞哥维那（Bosnia and Herzegovina）的首都萨拉热窝（Sarajevo）。

第855期《优1周》已上架，在超市及便利店均有出售，也可下载Magzter应用或到Magzter官网bit.ly/2vquAMY购买，或上bit.ly/uwsub订阅。

本周送礼：即日起至5月5日，一连两周，参加《优1周》的送礼游戏，读者就有机会赢取价值$53.90（2至3人份量）的“探鱼”全新口味冬阴功烤鱼（每周送出四份）。