养双头蛇 赌博义助孤儿？Nicholas Cage“各种传闻”亲解答

奥斯卡影帝与昔日动作巨星Nicolas Cage，最近在新片《巨星不好当》（Unbearable Weight of Massive Talent）演自己大受好评，他也重回镁光灯焦点。他最近还受邀上暌违14年的脱口秀节目《吉米鸡毛秀》（Jimmy Kimmel Live），主持人Jimmy Kimmel向他求证关于他的各种传闻——包括他曾在20年前赌博赢了大笔钱全送给孤儿、曾养过双头蛇，以及买下一个洞穴让自己裸体探险等，他一一回应。

58岁的Cage透露20年前，他在巴哈马的度假村，拿出200美元（约274新元）在赌场玩轮盘，当晚一直押同个号码，结果赢了20000美元（约2万7400新元）。传言他把所有钱给了当地一间孤儿院，Cage证实，他去了一处儿童中心，把现金直接塞给中心的负责人然后离去。他说之后他再也没下注赌博过。

Cage曾拥有恐龙化石，传言他也养过双头蛇，他同样证实了这件事，而且过程还很奇妙。他说自己先是梦到了双头老鹰，隔天他的经理人就接到一通电话，对方说他们有一条双头蛇，想问Cage有没有兴趣收购，他真的买了，而且花了11万新元。但他说双头蛇不是好养的宠物，两个头常互相攻击，所以他后来把蛇送给了动物园。

他也曾拥有一只如同鹦鹉会说话的非洲白颈鸭，“我走进房间时它喜欢对我说嗨，当我出门时它会说拜，但我完全没教它这些字眼……”他笑说，“有天它叫我‘浑球’，我也不知道为什么。”

与他一同合演电影《惊天夺宝》（National Treasure）系列的女星Diane Kruger曾说，拍摄该系列时，Cage差点买下一个满是蝙蝠的洞穴，因为他想全裸进行洞穴探险。这也是真的，Cage说，他当时想买的洞穴墙壁布满美丽的乳白色结晶，他真心想买下洞穴，并与当时妻子一同以“最自然”的裸体方式探索这自然奇景，只是后来放弃了。

他当时的妻子是韩裔美籍的Alice Kim，现在则5度成为人夫，娶日本女演员芝田璃子（Riko Shibata）为妻，二人爱的结晶即将出世。Cage已公开宝宝是女儿，还说已为她取名“Lennon Augie”，他解释父亲August过去曾是电台DJ，最爱放披头四（The Beatles）的《顺其自然》（Let It Be）专辑，他4岁时第一次听到其中的《穿越苍穹》（Across the Universe）这首歌时，整个人像被电到了无法动弹，这也是他最爱的歌曲。Cage说，该首歌曲作者就是John Lennon，“Augie”则取自他父亲August的小名。《巨星不好当》正在本地上映。