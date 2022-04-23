十八线演员演坏人让母亲“没眼看” TVB视帝代友圆梦弄哭观众

TVB真人秀《360秒人生课堂》请来十八线绿叶演员戴耀明分享20年演艺心路历程，他说最惭愧的不是还未吐气扬眉，而是连妈妈“TVB电视城一日游”的心愿仍未实践，他的视帝好友谭俊彦悄悄为他圆梦，亲身带戴妈妈参观，感动不少观众。

出身草根家庭的戴耀明，虽然常被称围“茄哩啡”，却擅长饰演小人物、小混混。他上节目大谈83岁的母亲，形容她傻傻的又天真无邪，又说近年母亲催婚，为的是怕自己死后儿子没伴。戴耀明又说，自己在TVB做了20几年，竟连妈妈“电视城一日游”的心愿仍未实践，这点比自己还未吐气扬眉，更令他愧对母亲。

殊不知，节目瞒着他安排了他的好友谭俊彦替戴妈妈圆梦。谭俊彦带着她游电视城，跟她讲述戴耀明当年拍剧的点点滴滴，这个片段录影下来，就在戴耀明上节目的同一天播出，立时让现场气氛感人。谭俊彦还跟戴妈妈说：“我那时刚来TVB，谁都不认识，他整天照顾我……说真的，他是个好演员，有时我有不明白的戏，也会打给他（请教）。”

游完电视城后，谭俊彦带着戴妈妈到摄影棚后台。戴妈妈听到戴耀明在台上诉说自己未替母亲圆梦的愧疚时，已感动落泪。最后，谭俊彦带戴妈妈上台，戴耀明大感意外，还吓到脚软，谭俊彦更给忍不住泪流满面的戴耀明送上拥抱，现场观众都被搞得又笑又哭。

戴妈妈接受主持人访问时，说到儿子常演坏人，坦言“他演得像，她有时没眼看”，要求监制多给儿子好角色演。至于得奖，戴妈妈直言儿子长得丑，得不得奖就随意好了，笑歪许多观众。