隔了25年 陈丽贞望夺第三座《红星》十大

出道34年来，本地女星陈丽贞仅摘得两个“十大最受欢迎女艺人”的奖项，自上次获奖已有25年，她感慨：“人生还有多少个25年？”

期间，她曾十次入围“20大”，却屡屡与奖项擦肩而过。她接受本报记者采访时，对于今年再次入围表示：“我觉得很幸运，特别是在疫情之下还能入围，真的很幸运。”

至于能否摘下第三个宝座，她坦言：“每年都有机会入围，但世事难料，每位入围的女艺人当然都希望可以得奖，我也不例外，希望得到幸运之神的眷顾。”

希望得奖之余，陈丽贞也心系自己的支持者，她说：“就算我没有得奖，也希望粉丝朋友们不要失望，我会继续努力。”

陈丽贞往年的红毯造型都颇具亮点。她透露自己非常喜欢今年走红毯的晚装：“我觉得它很高贵，有点好莱坞巨星的风格。”

被问到礼服有什么看点时，她笑道：“它是一件蓝色的低胸礼服，但不会太过暴露，毕竟年纪大了也不好暴露太多。”这样一件高贵大气的晚装将与她碰撞出什么火花？我们拭目以待。

陈丽贞最近忙于为福建剧《亲家，冤家做头家》进行华语配音，华语版本将于6月份在8频道7点档播出。她道：“用华语配福建台词，比拍戏还难，但是配完之后很开心。”此外，她也正在拍摄《卫国先锋2》，以及由阿姐郑惠玉主演的电视剧《黑天使》。

入行34年，陈丽贞对演艺事业的热爱丝毫未减。对于即将来临的盛典，她说：“我很热爱演戏，就算没得奖也会继续努力，坚持到底。”这份真挚的热忱实在令人敬佩，也祝福她时隔25年能再次获奖！