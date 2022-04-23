TVB《食脑丧B》被指抄袭美剧

（香港讯）《食脑丧B》开播几天，竟被网民指抄袭美剧。

《食脑丧B》可说是一波多折，这部拍罢两年的剧集，在杀青后却因剧中两位演员黎振烨（饰演法医史葛）和朱智贤（饰演余阳光姐姐余晨曦）假戏真做，从戏中的情侣变成戏外“偷吃”腥闻的主角，轰动一时。新闻曝光后，两人形象严重受损双双被TVB冷藏，也因此让《食脑丧B》差点变成仓底货。

这部剧集去年7月率先在TVB的串流平台myTVgold播出，故事讲述男主角余阳光（何广沛饰）是个不务正业的“废青”，到澳大利亚打假期工时被蜘蛛咬伤，返港之后竟然出现丧尸的症状，必须靠吃脑才能恢复正常。

《食脑丧B》以丧尸为主，这类题材年前欧美，甚至韩国已经拍摄了不少电影及剧集，当时就有网民质疑它有抄袭之嫌，也有网民认为这些另类的题材有时好看过所谓虎头蛇尾的大制作。

果然，这部剧集4月18日刚登场，昨晚播映第5集，网民即刻炮轰指该剧疑似抄袭2015年开播至今已经进入第5季的美剧《iZombie》，更有网民列出三大疑点，力证它与《iZombie》相似度近九成。

三大疑点

必须靠吃脑维生

《食》是讲述何广沛不慎被蜘蛛咬伤变成丧尸，必须靠吃脑维生。而改编自DC漫画的《iZombie》中的女主角Liv Moore则是在参加了船上的派对后，意外变成丧尸，同样要靠吃脑维生，网民于是质疑说：“果然是如有雷同，纯属巧合！

吃脑后拥有死者的记忆

剧中的何广沛在吃完人脑后，即刻拥有超人的记忆及技能，《iZombie》的Liv Moore也是如此，这两点几乎一模一样，被网友说抄袭度近百份百。

两剧都有法医

《食》有郭子豪饰演的法医实习生，也是一名科学家，美剧《iZombie》的女主角Liv Moore本身就是名法医。

此外，网民也指《食》的资料搜集不足，剧中何广沛、郭子豪与方绍聪都是“巴士迷”，可是，剧中的巴士资料却频频出错，也因此被香港一众巴士迷炮轰资料搜集不足，狠批“马虎敷衍”、“令人一头雾水”、“简直误导人”等等。

《食脑丧B》周一至五晚上8时半于翡翠台（星和娱乐838频道 / 新电信电视511频道）播映，公众也可通过TVB Anywhere+应用观看。