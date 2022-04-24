红星大奖2022—颁奖典礼

８／Ｕ频道 晚上7.00

星光荟聚，筑梦视界——今年的颁奖典礼将采用新科技打造星际世界。除了本地研发的LeoBot机器人当传送员，把奖座送到得奖者手中；舞台上还设有高科技“传送门”，能将海外颁奖嘉宾，包括郭富城、郑裕玲、陈豪、吴宗宪、黃子佼、曾沛慈及林柏宏以全息图（Hologram）的方式“亮相”，与现场观众互动。

红星大奖2022—星光大道

８／Ｕ频道 傍晚5.00

星光大道由李腾、田铭耀和张颖双主持，现场访问入围艺人的最真实感受，新传媒园区将变身为红毯会场，盛装出席的红星们，展现最耀眼的时尚星光。节目中也将采用科技为观众制造惊喜。

你会在那里吗？ Will You Be There?

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

主演：金允石、卞耀汉。改编自法国小说，讲述男主角偶然获得10颗药丸，借此回到数十年前，遇到年轻时的自己，改变曾经令自己后悔的瞬间决定，在过去与现在来往穿梭的奇幻故事。

优越的一天 A Superior Day

e乐（新电信Ch11/501） 晚上10.00

由同名漫画改编的韩剧。讲述一个普通男人为了救出被绑架的女儿，他必须杀死住在隔壁的连环杀人魔，只有最优秀的人才能生存下来的24小时惊悚电视剧。