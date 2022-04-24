今日热播站

来自 / 联合早报

发布 / 2022年4月24日 5:00 AM

徐彬（左图左）、黄暄婷主演的《过江新娘》，白薇秀（右图后）、谢俊峰主演的《触心罪探》今晚将角逐多项红星大奖。（新传媒提供）
徐彬（左图左）、黄暄婷主演的《过江新娘》，白薇秀（右图后）、谢俊峰主演的《触心罪探》今晚将角逐多项红星大奖。（新传媒提供）

字体大小:

红星大奖2022—颁奖典礼

８／Ｕ频道　晚上7.00

星光荟聚，筑梦视界——今年的颁奖典礼将采用新科技打造星际世界。除了本地研发的LeoBot机器人当传送员，把奖座送到得奖者手中；舞台上还设有高科技“传送门”，能将海外颁奖嘉宾，包括郭富城、郑裕玲、陈豪、吴宗宪、黃子佼、曾沛慈及林柏宏以全息图（Hologram）的方式“亮相”，与现场观众互动。

红星大奖2022—星光大道

８／Ｕ频道　傍晚5.00

星光大道由李腾、田铭耀和张颖双主持，现场访问入围艺人的最真实感受，新传媒园区将变身为红毯会场，盛装出席的红星们，展现最耀眼的时尚星光。节目中也将采用科技为观众制造惊喜。

你会在那里吗？Will You Be There?

Hub都会台（星和Ch111/825）晚上10.00

主演：金允石、卞耀汉。改编自法国小说，讲述男主角偶然获得10颗药丸，借此回到数十年前，遇到年轻时的自己，改变曾经令自己后悔的瞬间决定，在过去与现在来往穿梭的奇幻故事。

优越的一天　A Superior Day

e乐（新电信Ch11/501）　晚上10.00

由同名漫画改编的韩剧。讲述一个普通男人为了救出被绑架的女儿，他必须杀死住在隔壁的连环杀人魔，只有最优秀的人才能生存下来的24小时惊悚电视剧。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容