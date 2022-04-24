新剧演脱序大明星 金永大学会体谅幕后人员

韩剧有不少以大明星为题材，主角根本是本色演出，像是全智贤《来自星星的你》、徐玄振《爱上变身情人》、车胜元和孔晓振《最佳爱情》、金宇彬《任意依恋》、Rain《浪漫满屋》等。金永大和李圣经主演的新剧《流星雨》（Sh**ting Stars）同样聚焦大明星的生活，但更着重刻画在明星背后默默付出的工作人员，包括社长、宣传人员、经纪人、律师等，看他们如何为大明星解决各种问题。

金永大饰演当红男星孔泰成，荧幕上完美无瑕，私下却常有脱序行为，给经纪公司的工作人员带来不少麻烦，其中最抓狂的是李圣经饰演的宣传部组长吴寒星。身高1.85米的金永大，与之前合作的女艺人常形成“最萌身高差”的有趣画面，这次遇上身高1.75米的李圣经，不仅画面和谐，两人的“长腿恋”也令人期待。

对幕后人员心存感激

剧情描述娱乐从业者充满血泪和汗水的故事，金永大接受《联合早报》访问时透露，开始拍摄后，对自己的工作人员有了更深刻的感受。“开始拍这部剧之后会想，‘那个人是为了做什么坐在那里？’‘那个人是什么角色？’我之前是不知道的，通过这次机会学到很多。对经纪人、宣传组，还有一直在我身边努力的工作人员，真的很感谢，这部剧让我有了这样的感受。”

李圣经说：“我和身边的人一起工作很久了，有些还在，有些已经离开公司，而关系变得亲近之后，工作上遇到困难会相互倾诉，也会在辛苦的时候陪着对方。拍这部剧让我回想起很多类似的场景，在演出时也以自己的经历作为参考。其实不限于这个职业，很多人应该也会对剧情有共鸣。”

这次演出大明星，金永大在片场向前辈们学习了许多。他说：“毕竟我不是顶级明星，一开始不太清楚要怎么做。寒星（李圣经）帮了我很多，她给我讲很多故事做参考，而大家在剧中前半部分和后半部分能看出我的差别，我在拍摄过程中成长了许多。孔泰成其实有很多缺点，我想着该如何把这些缺点有趣地表现出来，发现挺容易的，因为实际上我也有很多缺点，所以这方面就像在演自己。”

李圣经：表演参考同事经历

李圣经的角色有着出色的口才和卓越的危机应变能力，李圣经说：“关于寒星这个角色，其实有很多参考资料，我在公司就认识好多这样的人。听了公司里姐姐们的故事和烦恼，即使我没有亲身经历过，也能产生共鸣，我就把这份共鸣投入到了演出中。这个角色给了我新鲜的体验，我觉得很有趣。”李圣经也提到很多人对娱乐行业的幕后工作充满好奇，她很开心能透过这部剧满足观众的好奇。

金永大因演出“Penthouse”人气大涨，《流星雨》是他首次出任男一，他坦言：“我非常紧张和不安，感受到了很大的责任和负担，但我认为这也是我首次出演主角须要经历的过程，以后回想起来，会是一段珍贵的回忆。”

《流星雨》每逢星期六和星期日，晚上9时15分，在tvN（星和Ch824，新电信Ch518）播出。

导演人脉广 请动大咖客串

《流星雨》请到不少大咖演员客串，包括崔智友饰演顶级明星，是1990年代的代表性演员。《流星雨》导演李秀贤之前导过《那个男人的记忆法》和《来魔女食堂吧》，所以也请来前者的CP金东旭和文佳煐，还有后者的宋智孝和蔡锺协客串。其他客串演员有朴正民、李尚禹、李基宇和徐宜淑。