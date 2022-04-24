韩星离婚2年没见 6岁儿子下跪求：拜托一起生活

曾是韩国男团U-KISS一员的韩星Eli，2021年与大11岁的前妻池妍秀结束7年的夫妻关系，儿子Michael的抚养权归前妻。Eli因节目《我们离婚了2》最近才从美国返回韩国，见到近2年没见的儿子。

在该节目播出的最新一集中，Eli一进门就抱着小孩痛哭。而因太久没见，儿子Michael也对爸爸产生很多误解，在洗澡时说：“我以为你讨厌我跟妈妈”、“爸爸，你没有把妈妈赶出去对吗”、“对不起我怀疑你”，在听到6岁儿子的真心话，Eli只能解释“当然没有”。

父子短暂相见后，Michael知道爸爸不会继续待在家陪他玩，便跪在沙发上合掌乞求：“拜托你跟我们一起生活，我们3个一起。”看见儿子的举动，妈妈池妍秀阻止儿子让他不要下跪，也告诉他：“这不是你的错。”爸爸Eli见状则再度掉下眼泪。节目播出后这一幕立即引起许多观众和网友的讨论，纷纷表示“当小孩合掌跪求时心都碎了。”

池妍秀过去曾在节目上谈及与前夫Eli离婚的始末。她说当时Eli约满离开团体U-KISS，原本打算跟着老公一起回到美国生活，独自在准备移民资料时，却接到老公要求离婚的电话。她也控诉Eli常年沉迷于跑车，不仅让女方承担家庭生活费，还要她帮他贷款买车，导致女方信用破产。两人最终离婚协调成功，小孩抚养权归女方，而男方每个月则必须支付85万韩元（约930新元）的赡养费。