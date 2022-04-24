仅差一步就登《红星》“神台” Pornsak直播拉票

今年争最后一座“红星”，只差最后一步就要“上神台”的本地艺人Pornsak，前几天入选“15大最受欢迎男艺人”，笑说离第10个奖座又近了一步。

Pornsak说：“公司通知我入选15大的时候，觉得自己的胜算多了一筹。”

对于胜算，他向《新明日报》记者表示：“不敢说是十拿九稳，不过上台的几率还是有的”，谦虚之余不乏信心。

典礼当天将开启无限制投票，Pornsak说：“临时抱佛脚不知道会不会奏效，毕竟到当天晚上应该不会有太大的变数了”，直呼“菩萨保佑！”

《红星大奖》的红毯造型是每年盛典的重头戏。被问到今年将以什么造型登场，Pornsak说：“我完全交给经纪公司，他们要我走什么路线我就走什么路线”。

Pornsak透露要等今天（4月24日）才会看到要穿的衣服：他说：“公司会帮我准备七至八套服饰，然后我再挑一两套最喜欢的。”这样的方式不按牌理，或许有些冒险，不过他淡定地回应：“我刚提出这个建议的时候我的团队也觉得很紧张，但是试过几年后发现这个办法也是可行的，就决定延续下去”。

只差最后一座“10大”奖座，Pornsak是否有在积极地拉票呢？他笑道：“我那天直播的时候就呼吁观众去帮我投票，反正他们都已经在用手机、平板电脑或者电脑在看我的直播，已经在线上了，直播结束后可以‘顺便’帮我投票”。

与陈美娥开办线上诊所

谈到直播，就不得不说Pornsak与师父陈美娥医师开办的中医线上诊所。据悉，Pornsak苦心研读，拜师学艺，用了10年取得行医资格。现在的他忙碌于每周四晚上9时的中医线上诊所，与陈美娥医师一起免费线上看诊。

此外，他也将于7月出国拍摄新综艺节目，他透露：“本来应该4月出发的，但因为一些变故，挪后到七月出发，是一档行脚类节目，会到世界各地去了解当地的风土民情。”

相信观众们对Pornsak主持这类节目不陌生，也期待看看这档节目会不会再次有所突破。