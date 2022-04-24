徐克打造新《神雕》 周迅再演黄蓉？

徐克在中国发展风生水起，去年执导爱国电影《长津湖》票房大收近百亿人民币（超过21亿新元），令他获得更多投资方支持。

他在2014年拍毕电影《智取威虎山》后，原本计划开拍《神雕侠侣》三部曲，却未能如愿，如今确定电影将在今年开拍。

演员名单，网络上传得闹哄哄。杨过人选，黄景瑜、任嘉伦都被传过；而小龙女，有说是王楚然，亦有说是周也。

黄景瑜虽然大多主演现代时装剧，但流量热度高，更曾夺得华鼎奖最佳男演员，号召力够强。

任嘉伦被认为演技在线，高颜值十分符合杨过形象。

周也外型仙气十足，曾获徐克推荐电影频道青年演员计划，潜力备受看好。另一位网民提及的王楚然作品不多，但被认为美貌不比刘亦菲逊色。

有报道说梁家辉演郭靖，也有传闻他当一灯大师。

张雨绮演李莫愁？

更有指张雨绮将演李莫愁、张涵予当黄药师、钟汉良是王重阳，释彦能诠释反派金轮法王，连原著中从未出场的杨康都说由林更新来演。其中，最夸张的是言之凿凿刘嘉玲和赵文瑄将分饰裘千尺与公孙止。

延续中年版黄蓉？

唯一在所有新闻中人选一致的，是黄蓉一角，将由影后周迅坐镇。周迅曾在2003年的中国版《射雕英雄传》里诠释黄蓉，延续中年版黄蓉确实是不二人选。徐克曾与周迅合作《龙门飞甲》，获影后首肯再演经典武侠人物并非难事。

大导演拍金庸电影，必然引起坊间热议，传闻是真是假不重要，有话题才是关键。