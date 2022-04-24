“过江CP”大热倒灶与视帝后无缘 陈汉玮7夺《红星大奖》视帝　

《红星大奖2022》颁奖典礼今天（24日）晚上在新传媒The Theatre举行，陈汉玮以《味之道》第7度夺下视帝，黄碧仁以同部剧第4度获颁视后。

陈汉玮在致辞时表示自己其实希望看到后辈得奖，“我是保持水准，但他们都超越了自己过去的表现，应该在台上享受这份荣耀。比赛都有黑马，我想说不管是黑马白马，会跑的就是好马！”黄碧仁则对自己以非新传媒全职艺人入围并得奖觉得感恩。

视帝后赛前大热“过江CP”徐彬和黄暄婷没能把奖项捧回家，徐彬受访时坦言有些失望，但输给陈汉玮心服口服，他将再接再厉带来好作品。黄暄婷则认为凡事皆有时，“今年不是我的‘时间’也没关系，我会继续努力希望日后再入围。”

林梅娇夺女配角 对许美珍感抱歉

林梅娇凭《过江新娘》打败热门许美珍，她在后台受访时语带歉意地向许美珍道歉。她表示赛前看好许美珍，“我没有想到自己会得奖，所以刚才愣了一下。”

大热门徐鸣杰凭《肃战肃绝》拿下“最佳男配角”，女友陈凤玲在台下开心得热泪盈眶。徐鸣杰到后台受访时再次感谢陈凤玲，他透露成绩公布时偷瞄了陈凤玲，发现她比自己还紧张，“我要感谢她在我低潮的时候不离不弃。”被问及得奖之后是否有结婚计划，徐鸣杰避重就轻没有正面回答。

徐鸣杰（左）和林梅娇分别获颁最佳男、女配角奖。（新传媒提供）

“十大最受欢迎男艺人”最大惊喜是黄炯耀夺下入行27年来首个“十大”，杨志龙和徐彬也在相隔多年后再次上台。“十大最受欢女艺人”名单惊喜不大，黄思恬、蔡琦慧、雅慧、黄暄婷等顺利上台，“听牌”的林慧玲和陈凤玲则顺利上神台，明年将获颁“超级红星”。

陈凤玲（左起顺时针）、黄炯耀、林慧玲、黄暄婷和徐彬夺得“十大”。（新传媒提供）

今年登上“神台”的郑各评和周崇庆致辞时显得激动数度哽咽，周崇庆在台上快速变装成Aunty Lucy，也让观众惊喜不已。他也在台上宣布重返校园当3年的全职学生，不过强调仍会主持电台节目。他在后台向媒体透露将修读义安理工学院的华文传媒系，颁奖礼隔天就开课。

郑各评和周崇庆今年获颁“超级红星”，后者在台上快速换装成Aunty Lucy。（新传媒提供）

权怡凤第8次夺得“最佳综艺及资讯节目主持人”，她在后台哽咽表示得奖任重道远，因此感觉有压力。她过去11个月因为疫情的关系待在北京，没有太多作品，所以很有意外自己得奖。

今年颁奖礼由陈汉玮首挑大梁担任主持，他表现称职，节目整体流畅，海外颁奖嘉宾郭富城、郑裕玲、陈豪、吴宗宪、黃子佼、曾沛慈及林柏宏则以全息图（Hologram）的方式“亮相”，也具新鲜感。

美中不足的是得奖人只有1分钟的致辞时间，导致多位得奖人如向云和徐鸣杰等在上台话没说完就被催场音乐干扰，李国煌在上台拿“最佳电台节目”时更直言：“一分钟真的不够说感谢词”，之后看到镜头外的工作人员“画圈圈”时他认真地说：“不要再转了！”

颁奖嘉宾陈豪通过全息图（Hologram）和陈汉玮互动。（新传媒提供）

《红星大奖2022》主要得奖名单

最佳男主角：陈汉玮《味之道》

最佳女主角：黄碧仁《味之道》

最佳男配角：徐鸣杰《肃战肃绝》

最佳女配角：林梅娇《过江新娘》

最佳戏剧：《过江新娘》

最佳综艺特备节目：《红星大奖2021》

最佳综艺及资讯节目主持人：权怡凤《权听你说2》

最佳资讯节目：《特别的食物给特别的你》

最佳综艺节目：《神秘嘉宾》

常青演绎奖：向云

青苹果奖：吴委恩《邻里帮》

十大最受欢迎男艺人：陈泂江、陈罗密欧、李腾、陈泓宇、杨志龙、方展发、陈建彬、郭亮、徐彬、黄炯耀

十大最受欢迎女艺人：蔡琦慧、雅慧、刘子绚、林湘萍、林慧玲、黄思恬、洪凌、许美珍、陈凤玲、黄暄婷