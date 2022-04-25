《E.T.外星人》小男主角不鼓励小孩当艺人

（综合讯）好莱坞大导Steven Spielberg（史提芬司匹堡）的经典代表作之一《E.T.外星人》今年欢庆上映40周年，司匹堡和几位主要演员在洛杉矶的特别放映活动上重聚，片中演出Elliot，戏份最重的小男主角Henry Thomas（亨利托马斯）却没有出席。据报道，他已经搬离洛城，迁居俄勒冈州的农场，远离好莱坞的五光十色场面。

当年《E.T.外星人》全球各地卖破票房纪录，扮演托马斯妹妹的Drew Barrymore（德鲁巴里莫尔）瞬间爆红，竟也因此小小年纪就染上酗酒、嗑药等恶习，托马斯则坦承自己也是走到哪里都被认出来，几乎失去外出的自由。由于他不喜欢和导演、演员同行交际，而且拍片外景地又经常不在洛杉矶，所以干脆搬走。他本来就是农场上长大的小孩，也给自己的孩子同样的生长环境。

托马斯至今都还在演戏，成年后曾演过《燃情岁月》（Legends of the Fall）等片，他坦言家里三个孩子，有两个被他成功劝退，不当艺人，他以自身经验告诫孩子，艺人工作不稳定，有时候一年半、两年都没有新工作上门，不适合养家。他笑称当税务员上门时，不会理会你的借口，只在乎你的钱，他必须让孩子们知道“真实的世界”。