被叫“我们的老板” 徐峥恐卷入张庭传销风波

（综合讯）台湾艺人夫妻档林瑞阳和张庭在中国大陆发展微商事业，未料公司因涉嫌传销，传名下6亿元人民币（约1.28亿新元）的财产遭冻结，还爆出公司名下共96套房产被查封。之后更牵扯出张庭闺闺蜜女星陶虹昔日有获得分红，被证实不法获利掀热议，没想到陶虹的老公徐峥也受波及，网民挖出他曾替张庭产品站台，还被称呼“我们的老板”，合照流出恐卷入非法传销事件中。

徐峥出道25年，演过许多人气影视作品，与黄渤、邓超、吴京并称“票房四巨头”，2018年更以电影《我不是药神》拿下第55届金马奖影帝。他过去也有许多经典作品，像是电视剧《李卫当官》、电影《人在囧途》和《人在囧途之泰囧》。而徐峥与张庭曾合作电视剧，徐峥介绍太太给张庭认识后成为好友，夫妻俩还多次携手出席张庭传销品牌活动。

徐峥近年专心做电影，已淡出了不少该品牌的相关活动，但搜索该公司相关产品，有网民发现了张庭TST相关店铺中有在销售徐峥代言的红酒，红酒更是以徐峥的名字命名为“峥玖”，宣传时更强调徐峥不仅是导演，还是TST的老板，也是红酒形象大使，还有多张两对夫妻同台合照。

徐峥至上周末为止，未对此回应。而林瑞阳夫妻旗下公司“TST庭秘密”则已透过品牌官方微博发出律师声明，称公司正接受并配合相关部门的合法调查，房产遭到查封的传闻是子虚乌有。