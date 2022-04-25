林梅娇获奖 黄暄婷台下哭了

林梅娇凭《过江新娘》夺女配角奖，女儿黄暄婷在台下泪盈于眶！

梅娇在谈起得奖感受时表示相当意外，她原本看好许美珍。她笑说原本当自己只是来观礼的…。对于得奖，她说：“我在走老运，她还年轻还有大把机会。”

能够母女同台演出，又同台获奖，梅娇说，这对她而言是演艺生涯中的完美篇章。

当梅娇在台上致谢时，女儿在台下哭了。《新明日报》告诉她这一幕时，她一脸心疼：“我没有看到！她哭了吗？哎哟……so sweet。”

对于奖项，她是这样教导女儿的。“我们都互相加油。我不想给她任何压力，因为她还算蛮新的，前辈很多，我跟她讲抱着平常心来出席典礼，好好地享受吧。”

80岁的母亲去年逝世，梅娇心情尚未平复，被问及时难忍泪水。这次她有什么想对母亲说的？梅娇说，她会说：“妈，我上台了……你看到了吗？”

黄暄婷大热倒炉，失意视后奖项，她扬言不失望，她表示：我还是新人啊！

梅娇得奖，暄婷喜极落泪，她说：“看到妈妈得奖，心情是比自己得奖还要激动。真的很爱她，看到她做得这么好，我是感到很骄傲的。我相信我得奖，她也非常开心。”

得奖名字最后一个公布，她坦言有点忐忑不安。“我有点紧张咧，厚任大哥跟我妈妈就牵起我的手说，他们给我力量，把我推上台。”

至于没得女主角奖项……暄婷说，“我心情OK，我还觉得自己是新人……”