娱乐吃瓜：《红星》场外颁奖 郭富城考人听力 徐鸣杰陈凤玲甜到漏

一年一度，本地艺人总会为了本地颁奖典礼《红星大奖》忙碌。昨晚（24日）盛事圆满落幕，各个演技和人气奖项尘埃落定，有人欢喜有人愁。今年，zaobao.sg也来凑个热闹，特别选出7个奖项，分享场内场外的点滴！

临时抱佛脚奖：SGAG小明

走过路过不要错过！网红小明（SGAG）路过《红星》颁奖礼被拉去颁奖？小明自认华文程度不好，这次受邀和赖宇函一起颁发“最佳短篇综艺节目”和“最佳短篇戏剧”，走红毯时手上拿着一本字典。他受访时发挥幽默本色称是路过被拉来当嘉宾，所以找来字典“临时抱佛脚”。手拿字典有噱头也成功吸睛，高招！

网红小明（右）与赖宇涵走红毯时手里拿着一本字典。（新传媒提供）

最考听力奖：郭富城

天王郭富城的华语这些年虽然进步了（相信老婆方媛功劳不小），但昨晚颁发“最佳男、女主角”的他，某些发音还是颇考观众的听力。

例如他出场时说“新加坡”，听起来却像“七八波”让观众满头问号，后来又把“五位”说成“五尾”，“四度”变成“细度”，“这次”变成“杰次”，“红星大奖”变“红星大掌”。不过天王难得现身《红星大奖》，观众相信不会太在意这点小瑕疵！

郭富城以全息图（Hologram）的方式颁奖。（视频截图）

最感人致辞奖：黄炯耀

黄炯耀27年首度获得“十大最受欢迎男艺人”，成绩揭晓时后台媒体区的记者们都欢呼鼓掌，颁奖礼现场更是掌声雷动，久久不停歇，场面感人！

黄炯耀致感谢辞时数度泣不成声，他说：“27年真的不容易，人生没有多少个27年，有人第一年就把该拿的都扫光了，担心的是明年该拿什么奖（范文芳躺枪！），炯耀是一步一脚印，27年来第一次站在《红星大奖》拿第一座奖……”他说到这里哽咽说不出话，台下观众则以掌声为他加油。

心情稍微平复后他接着说：“我担心的是第二座还是要等27年。不敢说自己是什么骏马良驹，但是27年走来，证明了炯耀是耐操耐劳的千里马。”一席话再度让全场拍烂了手。

他在后台访问时为自己痛哭“失态”道歉，并解释因为成绩公布前很怕让支持他的人失望，所以压力很大，得知得奖后心中的压力终于释放，因此情绪很激动。

黄炯耀致感谢辞时情绪激动。（新传媒提供）

最抢镜奖：Aunty Lucy

这个奖非Aunty Lucy莫属！今年获颁“超级红星”的艺人是郑各评和周崇庆，后者在领奖时先是宣布将重返校园，后来还快速换装变身成Aunty Lucy，让观众惊喜不已，掌声和欢呼声不绝。

Aunty Lucy以她的口头禅：“So embarrassing！”勾起观众对这个角色的回忆。周崇庆受访时透露这是陈汉玮的主意，而他本身非常喜欢这个点子，大赞陈汉玮是个天才。他说：“汉玮很喜欢Aunty Lucy，并认为是她让大家更认识我，所以应该在这一刻让她回来，于是我们想出这个5秒变身的桥段。”

要怎么在那么短时间内变身？他解密衣服是经过特别设计的，工作人员一拉（底下的）Aunty Lucy的衣服就出现了，而他从下午3点就一直戴着Aunty Lucy的项链。”

郑各评（左）和周崇庆（中）获颁“超级红星”，右为主持人陈汉玮。（新传媒提供）

最有气势奖：郑惠玉

阿姐郑惠玉的“女王气势”从她走红毯的气场就一览无遗，记者在红毯媒体区看着阿姐一身紫色礼服迎面走来，瞬间被惊艳。紫色不容易驾驭，但阿姐却穿出自信，飘逸的裙摆随着阿姐走猫步随风飞舞，再加上几个甩裙摆的动作，气势完胜！

其他在红毯让人留下印象的还包括一身全白干净利落的钟琴，以全黑蕾丝裙小秀性感的雅慧、一身全红秀出香肩的刘子绚，以及身穿黑色亮片礼服的黄碧仁。

雅慧（左起）、郑惠玉、黄碧仁和刘子绚的服装让人留下印象。（新传媒提供）

最甜蜜情侣奖：徐鸣杰和陈凤玲

这对恩爱情侣档赛前就为彼此加油打气，颁奖礼这天两人看到另一半上台领奖，激动之情溢于言表，爱的泡泡让观众看了都觉得幸福！

男友拿下“最佳男配角”时陈凤玲被镜头拍到热泪盈眶，徐鸣除了在台上感谢女友，在后台再度提到女友在他低潮的时候不离不弃，更大方示爱：“我要对她说我爱你！”

陈凤玲在获颁“10大”时则在台上对着男友说：“去年没得奖没关系，今年能和你一起得奖我真的很开心！”天啊，简直就是浪漫再升级！

陈凤玲对于能和男友徐鸣杰一起拿奖感到开心。（新传媒提供）

最自娱娱人奖：黄俊雄

黄俊雄去年一身粉红西装被媒体开玩笑是把“Bandung”饮料穿上身，他当时大方地自我调侃，高EQ回应。

今年他再度大胆选穿橘色西装，被指像极了橘子汽水。黄俊雄在颁奖礼前就在社媒Instagram上写道：“Because why so serious”（因为何必那么严肃？），处之泰然的态度相当可取，娱乐圈就该这样玩，何必那么严肃！