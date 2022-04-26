陈奕迅被造假“穷剩524万” 艺人如何“打假”？

网传陈奕迅在直播中自曝因疫情一年没工作，卡里只剩3000万港币（约524万新元），患上“钱包干硬化”，感到心慌慌，此番说法太“张狂”，引发冷嘲热讽，探究在香港全年收入仅次于刘德华和邓紫棋的陈奕迅的身家财产，甚至分析，他“没钱”只因数年前父亲患病、还有老婆徐濠萦挥霍无度……

疫情下键盘侠特别烦躁，批判声不绝，陈奕迅惨被骂翻。

原来陈奕迅是躺着都中枪！有媒体去查证，惊觉直播片段来自2020年宣传新歌的旧片，字幕“户口只剩3000万”、“心里特别慌“这两句话，并非出自陈奕迅之口，一切纯属标题党炒作。

如今资讯爆棚，新闻犹如雾里看花，真假难辨，面对假新闻，艺人如何自处？怎么“打假”？

甄珍: 火大欲提告

影后甄珍认识陈奕迅，她告诉《新明日报》，以奕迅的素养，不会是说出这种话的人，笑说“艺人单是房产价值也不只500万啦。”

恼人的是，这些年发生在甄珍身上的假新闻不绝于耳，诸如传她“与谢贤在法国结婚”、“妹妹银霞去世”，甚至说她“欲与刘家昌复合”……甄珍人生的“悲欢离合”，全由媒体恶搞、糊弄、操作。

甄珍深受假新闻困扰，甚至火大想提告，但为圈内好友劝阻，她后来逐渐选择看开：“假新闻令我啼笑皆非，但近年学会一笑置之。”

甄珍：“假新闻令我啼笑皆非，但近年学会一笑置之。”（网络）

许绍雄面对最“浮夸”的假新闻莫过于被说是超级富豪。（网络）

郭亮说，现在的假新闻，有时是在真实素材里混入假信息。（网络）

许绍雄: 为吸睛 罔顾道德

陈奕迅自嘲“银行仅剩3000万港币”的新闻，人在狮城的许绍雄一看就知道是假的！

他语气促狭：“就算真的（银行存款多少）也不会由艺人自己亲自说出来啦，再说，艺人银行存折怎会公开对外说！”

许绍雄语重心长：“那些为了吸睛罔顾报道道德的媒体，以后等天收吧。”

发生在许绍雄身上，最“浮夸”的假新闻莫过于说他是超级富豪，许绍雄笑说：“超级富豪？是就好了，承你贵言！”

郭亮：深恶痛绝

《新明日报》跟郭亮聊起陈奕迅的新闻真假。“你不说我一直以为是真的！对假新闻，我深恶痛绝。”

郭亮说，现在的假新闻，有时是在真实素材里混入假信息。“搞不好都是真的，只是筛选了一下。大家不要对事情太快速做判断，不要以为看了很多访谈就很认识某个艺人。所有艺人只要出镜，都是表演的一部分。”

他感叹，网络时代，新闻传播很快，根本不知道源头，郭亮说这对艺人而言是很恐怖的。“如果纯粹是某酸民，那还好，怕就怕利益团体出钱雇水军。比如说竞争对手，如果演唱会在同一天，我要不要弄你一下？这很容易想得到的。”

对于假新闻，郭亮说自己很悲观，要避开假新闻，绝无可能。

吴岱融：学习云淡风轻

人在广州的吴岱融受访感叹，有些媒体为了点阅率，会制造很多假新闻哗众取宠，语不惊人死不休。

提到陈奕迅假新闻，吴岱融表示“从逻辑上看就知道不可能出自他的口”，他认为应有媒体拨乱反正，为艺人身边的假新闻打假。

“没有一个艺人读到关于自己不尽不实的假新闻，心情会不受影响，但能怎么样？”

这令记者联想曾有报道指吴岱融在中港、东南亚各地置业，产业总值5亿港币（约8738万新元）的海外报道，当时他回记者说：“假的，不想多说了！”

吴岱融如今年过60，看待很多事学习云淡风轻，也庆幸发生在他身上的无聊假新闻日益减少。

