称演戏是演别人 郑裕玲：当主持可做自己

演员出身，近年工作重心多集中在主持，香港著名名嘴郑裕玲说，演戏是演别人，主持则可以做自己。

郑裕玲（嘟嘟）前天（4月24日）受邀参与《红星大奖2022》，透过全息图的方式担任颁奖嘉宾，前晚的节目中，她和大会主持，也是出炉视帝的陈汉玮互动，尤其陈汉玮“走进”屏幕与她合照，还有郑裕玲将签名照片“亲自”交给陈汉玮，两人的互动炒热气氛。

众所周知，郑裕玲是演员出身，但近10多年来，她的工作重心都在主持，甚少拍戏，即便有也只是在电影中客串，实际上不少粉丝期待她重回“公仔箱”演电视剧，对于演戏和主持两份工作，郑裕玲表示自己两者皆爱。

郑裕玲日前接受《新明日报》电邮访问，她说自己很幸运，两方面都有机会做到，但提及最爱哪一个时，嘟嘟说：“演戏和主持的确是有不同，演戏是你在演另一个角色，那也是有好玩之处，因为你不是这些角色，但是你必须演他，那你可以‘活在他们的生命里’；当主持最不同的当然是做自己啦，你在台上可以尽情展现你的个人魅力。虽然会有司仪稿，但却可以你自己个人的方式去表达。”

问嘟嘟如何成为一名出色和成功的主持人？

她答道：“我想做主持或司仪，因应每个节目不同的需求，尽量去配合，而且要严控时间，在香港，任何节目都有很严格的时间限制，场务会cue你和协助你倒数时间，一旦数至零，就必须把台词给说完，因为接着而来的是其他的项目出场，这比较考功夫，也是主持人或司仪必须学习与注意。”

想回重庆家乡走走

疫情暴发两年，郑裕玲的工作与生活多少也受影响，嘟嘟说，虽然前阵子拍摄工作停顿，但她仍有个电台节目，一周五天都需要回电台主持节目。

“虽然节目时间不长，只有半小时多，但都要在现场，疫情期间刚好啦，有工作做，我希望疫情快点过去，大家的生活可以恢复以往，且可以计划较长远的计划。”

记者问嘟嘟而今边境多半已经开放，自己最想去哪个国家旅行？

她答道：“其实哪里都可以，只要可以出去玩，哈哈哈……”

接着，嘟嘟表示想去的地方很多，东南亚国家，像日本和韩国，当然新加坡也是其中之一。

不过，她说最想去重庆，“我是重庆人，长那么大从来没有回过乡，如果可以的话，我倒想回返乡下看看。”