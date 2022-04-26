曾出60专辑 本地黄梅调歌后陈洁病逝

本地黄梅调歌后陈洁过世，与她认识多年的黄清元今天接受《联合早报》访问时说，已有20多年没和陈洁联系，他是收到朋友传来陈洁的讣告，才得知老朋友过世，让他感到意外又可惜。回忆对陈洁最深刻的印象，他说：“她说话很小声，唱歌很大声。”

根据讣告的信息，陈洁是在前天（4月24日）过世，终年67岁。黄清元听朋友说，陈洁是因病过世。黄清元回忆：“我们以前跑码头、跑歌台，也到过东马演出，她很乖巧，很文静。她声音嘹亮，唱黄梅调很好听，我印象很深刻的是她唱《郊道》，唱得太好了。”

14岁踏入歌坛

陈洁是在7岁时被擅长演地方戏曲的父亲发现有一副好歌喉，14岁正式踏入歌坛。她在上世纪70及80年代以演唱小调歌曲走红本地歌坛，黄梅调是她的专长，特别受到歌迷的喜爱，尤其是《江山美人》《红楼梦》《梁山伯与祝英台》。她共出过60张专辑，经常一人分唱男女声。

陈洁1983年结婚后暂别歌坛，并在2001年复出，在歌台演唱，当时她受访时说：“我还是喜欢演唱《江山美人》《梁山伯与祝英台》等名曲，以及一些流行小调。”她2002年接受《联合早报》专访时透露，1983年结婚后，丈夫和父亲都不希望她再抛头露面，于是她告别唱了13年的歌坛生涯。多年来一直鼓励她复出的刘玲玲后来游说成功，2001年安排她跑了97场歌台，后来她也参与一些老歌演唱会和慈善演唱会。她曾在2008年亮相电视节目《黄金年华－斗歌竞艺》。

陈洁（左）2008年亮相陈建彬主持的《黄金年华之斗歌竞艺》。（互联网）

陈洁当年复出歌台时，林茹萍经常与她搭档演唱黄梅调，林茹萍受访时说：“我们经常合唱《西厢记》《红楼梦》《梁祝》等黄梅调，有时候还扮古装。她很低调，很内向，演出结束就离开，不会和我们去吃宵夜，也不会和我们私下联系，所以我也很多年没见到她了。我后来有请她参与一些演出，但她婉拒，她说复出歌台那两年，太累了，压力太大了，所以不想再唱了。”

讲话轻柔 唱歌洪亮

丽星娱乐制作总监、歌台台主陈志伟透露，自己出道不久就与陈洁合作，“她讲话轻声细语，但唱歌洪亮。她讲话不仔细听会听不清楚，所以台上主持人会逗趣地说，访问她，要她用唱的，否则听不到。”

陈志伟印象中陈洁在2008年再度引退，“很久没见到她了。她的引退是个谜。她比较低调，我们也没去找她。她是很尽责、很谦虚客气的歌手，值得尊敬。”歌手陈彼得本月19日在社交平台提到自己如何受到陈洁的启发，陈志伟还留言让陈彼得代他问候陈洁，“没想到今天（26日）就听到她往生的消息。希望她一路走好。”

艺人奇贤曾在歌台与陈洁合作，他当主持，陈洁是表演歌手，奇贤说：“她讲话很柔，要仔细听才听得清楚。”他也补充说：“有时候一些联络所的表演很适合她，我有联系她，但她回复没再唱了。”陈洁再度隐退后，两人也有十多年没见面，他说陈洁是实力派歌手，听到她往生的消息，感到惋惜：“希望她一路走好。”