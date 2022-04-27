《食尚玩家》前主持阿诺宣布离婚 “我们做了很多努力”

（台北讯）凭美食节目《食尚玩家》走红的女星阿诺（涂珊）和老公Google工程师Allen结婚5年，前年3月喜获女儿“丁香鱼”，今天（27日）却惊爆婚变，她一早在面簿坦承：“是的，我离婚了！”

阿诺无奈地说：“这段关系我们都做了很多努力，虽然无法继续走下去，但是我们有个可爱活泼的女儿，我们也都非常爱她，现在只想做好孩子的爸妈这个角色，我们也祝福彼此的未来！谢谢大家关心。”

她透过经纪公司证实离婚，并强调不是轻率做决定，两人努力过但仍无法消除彼此个性的差异，因此和平分手。她透露没有赡养费问题，虽然分手但两人依旧会尽力扮演好丁香鱼爸妈的角色。

37岁的阿诺主持《食尚玩家——就要酱玩》打开知名度，模特儿出身的她在教友绿茶介绍下加入经纪公司，2012年因缘际会主持《食尚玩家》，靠着呆萌无厘头的反应意外闯出一片天。不过她却因压力过大迷失自我，导致身心失调，患上抑郁症。

2014年，她在阿Ben介绍下认识年薪约500万元台币（约23万新元）的Google工程师Allen，恋爱让她渐渐走出抑郁。她隔年接受Allen求婚，因Allen在美国工作，夫妻俩婚后时常分隔两地，异地婚姻最终经不起考验，以离婚收场。