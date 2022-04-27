身材臃肿被传怀孕 马思纯晒瓜子脸辟谣

（台北讯）34岁中国女星先前发福引发怀孕疑云，她昨天（26日）晒出自拍照秀出瓜子脸，似在辟谣。

马思纯2016年与周冬雨合作电影《七月与安生》暴红，更以该片拿下金马影后。去年她被爆出热恋私生活丰富的摇滚乐团“盘尼西林”主唱张哲轩，还被目击在英国牵手逛街。不过当时网友目光却被马思纯臃肿的身形吸引，怀孕待产的消息不胫而走。

她昨晚罕见晒出自拍照，清秀五官搭上韩系中长发衬出瓜子脸，状态看起来很不错，让网友纷纷惊叹：“马思纯瘦了！”面对谣言风波，马思纯似意有所指写下：“分享一点快乐，比如我的自拍。”

相较于纤细的周冬雨，马思纯丰润的面孔经常被骂不上镜，去年3月她向大众坦承罹患抑郁症长达10年，并长期接受心理师咨商与精神药物治疗。2020年她曾被目击出入精神科，身形变得比以往肥胖，精神状况看起来也不佳。她后来在节目上坦言因服用管理情绪的药，所以让体重直线上升，3天就胖了4公斤。

不过马思纯积极正视病症，近期她也勇敢面对自己身材变化，还登上中国节目《吐槽大会》大方承认自己胖了。她说，过去为了塑造角色，曾经拼命减重，但她后来反思，演员终究是普通人，“我不想当一个女明星被身材左右，我只想当1个女演员”，这才释怀。