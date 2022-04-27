直播健身吸4千万粉丝 刘畊宏翻红

近日，49岁的前男团成员刘畊宏因在抖音上直播健身，迎来了事业的“第二春”。

在此之前，他被贴上许多标签，如“周杰伦好友”、“小泡芙爸爸”，却从未真正以“刘畊宏”被观众认识。那么，他是如何从默默无闻的带货主播成为拥有4100万抖音粉丝的健身主播呢？

刘畊宏曾自创许多健身操，但最近在网上疯传的，便是以好友周杰伦的经典歌曲《本草纲目》为背景音乐编的“毽子舞”。

他在直播上与妻子王婉霏带领观众一同运动甩脂，10天涨粉3000万，累计观看人数逾4000万，单场人气峰值就达到了109万。甚至有商场大屏投放了他独创的“毽子舞”吸引民众在广场上跟着大屏幕一起动起来。

乌龙事件引流量

其实，真正让刘畊宏爆火的并非“毽子舞”，而是直播时发生的几次乌龙事件。

刘畊宏曾因身材健硕又身穿运动背心，被平台误认为“穿着暴露”被警告。刘畊宏也因祝福生病的周杰伦“早日康复”，被平台判定为直播间涉及医疗健康，再次被下播。

这几次让人啼笑皆非的突发状况为刘畊宏吸引了不少流量。大批的“刘畊宏男孩”、“刘畊宏女孩”都将自己跳“毽子舞”的视频上传到网络求刘畊宏“批改作业”。

众星也加入

不只是普通网友，就连明星、网红也纷纷加入他的行列，其中便包括了李若彤、陈汉典、应采儿、钟丽缇，还有陈浩民一家人。

疫情反复，中国几个城市面临封城。刘畊宏为居家的民众们提供了另一种健康的消遣方式：运动。

近来网络上掀起了“沉浸式体验”的风潮，不少网友指出刘畊宏的直播间提供这种体验，就算身体很酸痛，还是忍不住想加入他。

钟丽缇一家人也跳“毽子舞”。（网络）

翁清海：武术糅合舞蹈可行

本地著名武术家翁清海认为糅合武术与舞蹈具可行性！

翁清海就“将武术与舞蹈结合”提出见解，表示：“我对于这样的创新保持开放的态度，因为我认为舞蹈和武术之间具有共同之处，就是两者都是肢体上的表达，需要灵活性、协调性和节奏感。”

看了刘畊宏的“毽子操”后，翁清海说：“毽子操看起来很好玩！”他分析健身的风潮“每四五年都会更新，找到新的方式，要好玩又对健身有帮助”。

他透露自己曾想过开辟“舞术”这条新道路，但若去具体执行，还需要更完善地考虑最终想达到的目的，比如说让运动健身更好玩或是为了表演。虽说可以借潮流的东风，把武术融入舞蹈让武术平民化，但翁清海认为：“我希望最后做出来的东西是有品质，对于学的人来说是有用的，所以还需要更多时间规划。”