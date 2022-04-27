郭富城拟重启巡回演唱会

和众多艺人一样，疫情下郭富城（城城）的工作也遭受波及，电影和演唱会不是被喊卡，就是延期。香港媒体报道，城城将在下半年启动《舞林新章》世界巡回演唱会，他接受《新明日报》电邮访问时证实确实有这样一个计划。

他说，演唱会原本于去年举行，但因疫情延后，“我和制作团队希望于疫情稍缓后，可以有更多落实的资料，再作官方公布，我也很期待在崭新的舞台上，为大家呈献全新的演出。”

城城日前受邀参与《红星大奖2022》并透过全息图担任海外颁奖嘉宾，疫情下无法亲身飞来本地，他也颇有感触。他感叹地说，冠病疫情全球肆虐两年，让世界各地之间的往来非常不便，也打乱了人们的日常生活作息，幸好现今社会电子科技日新月异，透过这些科技拉近了人与人之间的距离，“像我即使无法亲自飞到新加坡参与《红星大奖》，但也不用预录，就可以在香港和你们在会场一齐参与。”

尽管疫情影响工作，城城说这反而让他有了更多的时间和家人相处，同时也参与了一些抗疫的慈善活动，“在疫情下出一分力，为有需要的人送暖，也是很有意义。至于自己自身也是做好一切防疫事宜，保护自己和家人。”

疫情暴发之初，城城于2020年5月9日举办了“郭富城鼓舞·动起来”网上演唱会，并率先捐出数十万港元，为受疫情影响而零收入的舞蹈员解燃眉之急。

工作是最好的保养剂

城城在演艺圈多年，身材依然健硕，问他在保持好身段上有何秘诀？

他说：“最重要是坚持运动、均衡饮食，切记暴饮暴食。”

不过，城城也坦言这两年因居家时间多了，免不了会多吃，但幸好现在工作逐渐恢复，让他又能回到保持状态的能量，所以他说：“工作还是最好的保养剂。”