娱乐吃瓜：刚开心游马国突传噩耗 曾江生前希望把钱花光不留遗憾

本月中刚到马来西亚游玩，开心尝遍美食，曾江今日（27日）却传来死讯。

香港资深男星曾江今日被发现倒卧在尖沙咀一间旅馆内，享年87岁。据港媒报道，他前天（25日）独自从新加坡返港。

曾江并未公开透露来新的原因。但本月新马边境开放后，人在新加坡的他因而起意要来一场低调的自由行。据马国《星洲日报》报道，他4月10日挑战单独出游，先是到访距离新加坡不到2小时的柔州小镇居銮（Kluang），之后更从南玩到北，拜访了吉打州的历史老镇华玲（Baling）。

依靠拐杖挑战独自出游

曾江依靠拐杖漫游小镇居銮。（图/星洲网、互联网）

尽管需要依靠拐杖，行动不太方便，但却不影响他在小镇的轻松漫游。他品尝地道美食、到榴莲档口吃榴莲、逛壁画街、龙珠果园、咖啡工厂，甚至参观了当地的校园。与这个大明星偶遇的小镇市民也纷纷在社交媒体上分享与他的合照，称赞他很亲切随和，没有明星的架子，身体也很硬朗。从照片看来，他的气色和状态都相当好。

曾江在居銮旅游时接受了《星洲日报》的访问，谈及此次出行：“我活到现在，我见到的世界都是人家跟我安排的，我到任何地方都有人照顾，这次我是希望自己一个人照顾我自己，在行动不方便、容易疲惫、不熟悉科技产品的情况下，找我可以接触的世界。”

曾江到榴莲档口品尝榴莲。（图/互联网）

小镇人民的热情款待和不求回报的照顾令他非常感动：“我从来没有试过这样的人情味，这次我到这里只有一个朋友，我没想到会住那么久，我只是想来到这里看看他，再一个人走到别的地方去，或者是泰国啊或是什么地方，这是我这次旅行的目的。”

当时被问及行程，他曾透露：“我之后也会有一个人的时间，我不知道行程会怎么样，可能我会很冒险，可能我会碰壁，可能我会很顺利。但到现在为止，我确实有在考虑我应不应该继续，我觉得我的体力支持不住，如果不行，我就飞回新加坡，再飞回家，如果需要隔离就隔离吧。”如今在隔离期间传来噩耗，不禁让人唏嘘不已。

希望在“了结前”不要有太多遗憾

曾江在《射雕英雄传》中饰演黄药师。（图/互联网）

曾江2018年接受《凤凰娱乐》访问时曾谈及死亡，当时他说：“死，我觉得是一个了结，我最希望就是在这个了结之前不要有太多的遗憾。”

他说，人生的意义在于快乐，“但是我不能因为我要开心而让别人不开心，以前没有这样想，我开心就好了，管你怎样，但是我现在会想除了我开心以外，也要让别人开心。多好，又学了。”

谈及生死聚别，曾江说死亡是一个了结，他希望不要留下太多的遗憾。他还有一个希望，是在走的时候，把钱都花光，“这是我想的，我不是说要留给我的孩子，我给我的孩子不是钱，是想法。”他更说希望钱不是花在医生和医院。

到片场探班而被发掘

曾江因妹妹林翠而入行。（图/互联网）

87岁的曾江，原名曾贯一，在上海出生，是著名演员林翠（本名曾懿）的哥哥，艺人王馨平和陈山河的舅父。

曾江踏入影视圈是因为妹妹林翠关系。18岁那年（当时林翠已走红），为了看妹妹拍戏，曾江经常到片场走动。那时侯的他，刚念完中学，正在等美国领事馆的赴美签证，要到美国去留学。没想到在邵氏公司被导演陶秦看中，让他跟女演员尤敏一起主演电影《同林鸟》。

但在电影圈不久，曾江便离开了香港到美国修读建筑系。回港后，他当起了建筑师。4年后，妹夫秦剑成立电影公司，拍摄大制作电影《大马戏团》，找来曾江演出，他于是再投身电影圈。

曾江年轻时长相英俊，风度翩翩。（图/互联网）

当时正逢粤语片热潮，曾江和当红的陈宝珠合作不少电影，如《玉女英魂》 《女黑侠木兰花》《玉女的秘密》等。他1970年代加入电视圈，最先在佳艺电视，后来转投丽的电视，至1981年加入TVB。1983年他在TVB武侠剧《射雕英雄传》中饰演“黄药师”一角，令观众留下深刻的印象。

此外，因在美国留过学，能说流利英文，他曾获得机会参演好莱坞大制作，包括《新铁金刚之不日杀机》《火拼时速2》和《艺伎回忆录》等。

在新加坡拍戏惹争议

曾江（左二）曾参与本地剧《潮州家族》的演出。（图/档案照）

曾江以其敢怒敢言的直性子著称，1995年他到新加坡拍摄电视剧《潮洲家族》期间，因怒骂同剧演员笨，而掀起轩然大波，后来他道歉风波才就此平息。他也曾在拍摄过程中，因为女演员余慕莲不在状态内，在众目睽睽之下对她破口大骂，让余慕莲当场崩溃大哭。

2015年曾江与谢贤、胡枫及Joe Junior拍TVB节目《4个小生去旅行》，记者会期间被谢贤当众掌掴，震惊娱乐圈。谢贤当时声称不满曾江拍摄期间装病，不过两个当事人多年后又澄清只是为了节目宣传。

结过三次婚 妻子个个是美人

曾江结过3次婚，第一任妻子是来自马来西亚槟城的马戏团团员蓝娣（左上），第二任是专栏作家邓拱璧（左下），现任妻子则是台湾演员焦姣（右）。（图/互联网）

曾江结过三次婚，妻子个个都是美人。他的第一任妻子是来自马来西亚槟城的马戏团团员蓝娣（张莱娣）。

他们结缘于秦剑执导的电影《大马戏团》，并于1969年结婚，婚后育有一子，但两人1979年离婚。之后，儿子跟随蓝娣到加拿大温哥华定居。

曾江在1980年迎娶专栏作家邓拱璧，但婚姻维持至1990年结束。二人育有次女曾慕雪。不久后他认识了当时守寡的台湾女演员焦姣，两人在1994年结成夫妻，婚姻维持至今。