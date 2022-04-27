今传出死讯 艺人曾江上周还在王嬿青的餐馆吃饭

一代武打巨星王羽本月5日因呼吸衰竭不幸离世，享寿80岁，女儿王馨平日前才从香港赶回台湾处理爸爸后事，没想到今天（27日）却传出她的舅舅曾江在尖沙咀隔离酒店的九龙酒店昏迷不醒，经过抢救后仍宣告不治，享寿87岁，死因仍待验尸调查。

曾江上星期四（4月21日）曾到王嬿青位于乌节路的“嬿青私房菜”吃饭，王嬿青几乎不敢相信曾江就这样走了。王嬿青接受《联合早报》访问时透露，她刚来新发展时，与焦姣和莫燕兰主持《午后闲情》，也因焦姣而认识了曾江，“我和曾江都讲上海话。他们夫妇俩很照顾我，我常去他们的家。”

因疫情曾江很久没有出国，开放后，太太焦姣还是有点担心疫情，曾江自己就飞过来新加坡找老朋友。曾江没有本地手机，上周四透过朋友的手机联系上王嬿青，“他说要过来吃晚餐。因客满，我让他5点多过来。”一起吃饭的还有本地电视台的前同事以及曾江的香港朋友：“曾江气色很好，声音洪亮，身体健康，只是脚痛风，用拐杖。”

王嬿青说做了一桌菜给他，还开了一瓶法国红酒。她说：“曾江很爱美食。我可以想象开放了，他想出来拥抱这个世界，他像17岁的少年，全世界找美食。”曾江隔了几天后飞回香港，王嬿青还发了短信给焦姣，说下次他们夫妇来，就住在餐馆楼上的酒店，方便吃饭。

在王嬿青的印象中，曾江的外公是中国第一任送出去的留学生、曾江的父亲是外交官：“曾江出身很好，很懂艺术。有魅力、有性格、多才多艺，激情澎湃。”她说他这次到新加坡，刚好她之前办活动有留一些书法，两人还一起聊了书法作品。她说：“他让我想起我的父亲，都是聪明、直肠子。”曾江到王嬿青的餐馆吃饭时，还聊到第二天要去其他地方吃咖喱鱼头等本地美食，也说看中了餐馆楼下服装店的一条裤子，“不过我告诉他太晚了，店已经关了。”可见岁数不小，但曾江依然热爱生活，希望把自己打扮得帅帅气气的。

曾江有过三段婚姻，前二段婚姻都只维持10年便离婚收场，与2任前妻各育有一子一女，第三任老婆焦姣是台湾演员，他们相识多年但一直都没有动情，焦姣20岁时嫁给演员黄宗迅，两人育有一子。1966年黄宗迅在香港遇车祸，原本在台湾拍戏事业发展非常顺利的焦姣，不得不移居香港照顾对方，可惜1976年，黄宗迅再次遇车祸离世，令焦姣伤心不已。丧夫后焦姣才和曾江越走越近，1994年两人在新加坡结婚，感情相当恩爱。王嬿青透露曾江曾对她说，焦姣的脾气很好，最能容忍他。

曾江留学美国，英语很好，有家在美国，不过焦姣受中文教育，所以当年两人选择来本地发展。曾江50年代留学美国学建筑，王嬿青说：”他说在香港做建筑没有发挥之地，后来去拍戏。他说当年拍戏每天都有支票可以拿。”当时的艺人赚到钱后，都喜欢买房子。据所知，当曾江与第一任太太分手后，太太拥有七栋房，他则笑说自己只剩下200港元（约35新元），她说：“他就是一个乐观、开朗的人。也热爱生活，像个老顽童。他活得精彩。”