娱乐吃瓜：爱屋及乌 这些明星都将继子继女视如己出

俗话说：“一家不容三姓人”，建立良好的亲子关系已经不简单，更何况没有血缘关系的家人？

男星郝劭文4月初向化妆师女友求婚成功，喜讯公开不久后未婚妻就遭网友起底，过去的婚史和7岁大的女儿一并被挖出。郝劭文在直播中霸气护妻，表示这不是吃亏的事，反而觉得自己赚到了。尽管没有明说，但从公开的生活照看来，郝劭文与继女的互动融洽，关系非常亲密。

娱乐圈中还有哪些明星也将另一半的子女视如己出？一不小心就可能与继子继女心生嫌隙的他们，亲子关系中又有什么相处之道？

车胜元 ── 隐瞒儿子非亲生反被告

车胜元与妻子李淑珍。（图/互联网）

最近在韩剧《我们的蓝调时光》（Our Blues）中表现亮眼的车胜元（Cha Seung-won），戏外曲曲折折的人生几乎可以媲美韩剧。

18岁的车胜元于1988年在网咖遇见了大他3岁的富家千金李淑珍，他隐瞒自己的真实年龄，与李谈了一场姐弟恋，但两人之后因矛盾而分手。车胜元以模特儿身份出道，李淑珍则另嫁他人。女方结束第一段婚姻后，选择与车胜元复合。但他们的恋情却遭父母反对，爱得深切的两人决定私奔，宁愿在地下室过着拮据的生活也不愿妥协。他们在1992年结婚，当时李淑珍与前夫所生的儿子车鲁尔已经3岁。将继子视如己出的车胜元为了不让孩子的身世遭质疑，一度向外宣称自己是在18岁时结的婚。

（左起）车胜元妻子李淑珍、女儿车耶妮、儿子车鲁尔及车胜元。（图/互联网）

然而，私生活低调的车胜元却因儿子而数次登上新闻版面。2013年，24岁的车鲁尔被抓到呼麻，原是电竞选手的他因此遭到队伍除名。同年8月，车鲁尔又被卷入涉嫌性侵女高中生，案件最后因找不到关键证据及提告者撤告而以无罪结案。车胜元当时公开致歉：“在作为演员车胜元之前，先以一个不优秀的父亲深深向各位道歉。不管事件真伪，作为父亲放任儿子引起争议，深感自责，并忍不住沉痛及悲伤的心情。再次向各位低头谢罪。”

就在外界热烈议论“车胜元儿子”之际，隔年一个控诉消息立即引起一片哗然。一个自称是车鲁尔亲生父亲的男子将车胜元夫妇告上法庭，甚至以车胜元佯装成小孩生父导致他名誉受损为由提出诉讼，索赔1亿韩元（约10万新元），这才让车鲁尔并非车胜元亲生儿子一事公诸于世。对此，车胜元的经纪公司发声明表示：“车胜元把车鲁尔当成是亲生儿子，至今也不后悔当时的选择，以后就算再困难，也会守护家人到底。”儿子车鲁尔也坚定表示，车胜元就是他的爸爸。之后，自称是车鲁尔生父的男子撤销了诉讼。

车胜元继子车鲁尔曾是电竞选手。（图/互联网）

为了不让家人被流言蜚语缠身，抱持着“爱一个人，就愿意无条件接受她的过去”的车胜元，刻意谎报结婚年份，隐瞒儿子非亲生的事实。但说谎一事非但对他没有影响，反而让他爱家的好男人形象更加深入民心。有网友挖出他曾在2005年上节目提及家庭生活，脸上满是幸福洋溢的表情。当时他说儿子车鲁尔很少表达出内心的情感，但某天他刚回到家，就被儿子无预警献吻，让他一瞬间留下感动的泪水。看来就如父子两所说的，尽管没有血缘关系，但他们早已用满满的爱接纳彼此，将对方视作亲人了。

赵小侨 ── 与继子的关系像是奇迹

女团“七朵花”出身的赵小侨，2017年与交往6年的刘亮佐结婚。（图/面簿）

一个是台湾女团“七朵花”成员，一个是大她12岁、离过婚的单亲爸爸。赵小侨和刘亮佐的这段恋情，一开始并不被外界看好。

在与刘亮佐交往前，赵小侨自认是个不爱小孩，也不会下厨，完全没有想过要进入家庭的女子。尽管清楚他与前妻育有一子，她却“只想恋爱”，没有想过要进入他的家庭。刘亮佐也没有期待小侨需要背起儿子的“继母”一职。但奇妙的是，赵小侨和当时8岁的刘子铨却一拍即合。

赵小侨常在社交媒体上分享与继子刘子铨的相处日常。（图/面簿）

赵小侨回想当初与刘子铨的第一次见面，她买了他喜欢的恐龙睡衣去送他。当时父亲刘亮佐并不在家，只有刘子铨和刘亮佐的母亲在。刘子铨穿着她买的恐龙睡衣，要求她念床边故事给他听。第一次收到这种要求的赵小侨跟他说：“OK，但我没有讲过，你教我怎么做。”成功将小孩哄睡后，她与刘亮佐通电话，才发现原来怕生的刘子铨平时不会随意邀人念故事，这代表他一定是对赵小侨特别有好感。

（左）年幼时的刘子铨与赵小侨；（右）刘亮佐一家3口近照。（图/面簿）

或许是刘子铨的这份主动，自此打通了两人之间的隔阂。原先只想谈恋爱的赵小侨，不知不觉开始融入这对父子的生活中。不会下厨的她，第一道学习的料理是刘子铨最爱吃的肉酱意大利面。刘子铨受访时曾谈及这点：“她做完肉酱意大利面我就越来越觉得她是我妈妈的那种感觉。”而赵小侨也会监督刘子铨的课业，参与小孩学校的活动，甚至连餐桌礼仪她都自发性扮起“虎妈”的角色。就这样，赵小侨慢慢地与刘子铨建立感情。而小时候面对父母离异而一度患有分离恐惧症的刘子铨，也逐渐痊愈。

近年来改当YouTuber的赵小侨将家人的日常记录下来：儿子高中生涯的最后一天、一家人一起在家烹饪、支持儿子的第一部电影等等，不难从他们自然的互动看出一家人紧密的感情。一家三口至今都保有每晚聊天半小时的习惯，交流一整天彼此的心得和新发现。或许这并不是奇迹，而是爱让他们成为了彼此心上最柔软的部分。

张伦硕 ── 孩子跟沙漏一样越陷越深

张伦硕与钟丽缇因恋爱真人秀节目《如果爱》而相识相恋。（图/微博）

绝大多数人认识张伦硕，是因为他与钟丽缇的婚姻。实境节目上相识、年龄差12岁的姐弟恋、女方带着3个女儿改嫁，光是这几点，都已足够成为观众茶余饭后的话题。

婚礼上，张伦硕握着钟丽缇的手，深情地说：“我可能不太会说好听的话，但就像我求婚时说过的，我会好好照顾你，会和你一起将我们的女儿抚养长大，我们一起看着她们一个个地结婚、生子，我们一起白头，一起照顾外孙。”

钟丽缇的3个女儿都改姓“张”，分别是二女儿Jaden张思捷（左图左）、大女儿Yasmine张敏钧（左图中）、及小女儿Cayla张凯琳。其中Cayla与张伦硕曾一起出演人气节目《爸爸去哪儿4》。（图/微博）

早在婚礼举行的前一个月，张伦硕就带着钟丽缇的小女儿Cayla一起上了节目《爸爸去哪儿4》当起实习老爸。与其他父女相比，尽管还带有一些害羞和别扭，但随着节目的推展，两人的相处也日渐熟悉。Cayla也慢慢开始依赖，并且对这个新爸爸给予信任。

张伦硕曾在受访时坦言：“其实我没有做好当一个父亲的准备，但我正在学习做一个好爸爸。”婚后，他一点一点学习如何与小女孩相处，花时间陪伴，努力成为一个尽责的父亲。从“叔叔”到“爸爸”，他的努力渐渐地有了效果，孩子们自然而然地接纳他。相较于2个小女儿，张伦硕将进入青春期的大女儿视为朋友，同时身兼母女之间的桥梁。她出国念书时，张伦硕和钟丽缇提着6个行李箱将她送到宿舍，张还亲手给大女儿布置好房间，打点好一切。继父的贴心举动让她瞬间红了眼眶，撒娇说：“我不想在这里上大学了，我想和你们一起回北京。”

张伦硕与钟丽缇一家5口。（图/微博）

张伦硕曾在节目上谈及3个女儿，幸福之情溢于言表。他感性地将与孩子相处的过程形容为“流沙”：“很多人怀疑跟孩子会有隔阂，其实是没有的，跟她们相处就好像流沙一样，一只脚才刚进去就拔不出来了，感情只会越陷越深，也不知道什么时候开始，忽然就觉得有牵挂了。”