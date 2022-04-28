曾江骤逝前一晚心绞痛 女婿曾送药到酒店

香港资深艺人曾江昨天（27日）中午传出在尖沙咀一家酒店昏迷不醒，经过抢救后仍宣告不治。

据香港《明报周刊》报道，邓拱璧（曾江前妻）透露他从新加坡返港后，入住九龙酒店隔离。前晚（26日）曾江致电女儿表示心口痛，女婿随即将相关药物送到酒店，要求职员代送到房间。之后曾江表示肚子饿，女婿联络酒店希望送食物到房间，但并不清楚药物和食物有没有送到。昨天早上（25日）女儿曾慕雪打电话给爸爸，却无人接听，她赶紧联络酒店方。酒店职员前往房间敲门却一直无人回应，家属要求开门查看，但由于曾江正在隔离期间，酒店联络卫生署后开门查看，发现曾江已经昏迷不醒。

曾江女儿曾慕雪回应香港《星岛网》时说，父亲生前一直与她保持密切联络，隔离期间有跟自己通电话。她说父亲的精神还可以，但并未透露其死因。她谈及父亲的身体状况，“很精神、很开心，还算机灵，到处去玩，但可能年纪大，毕竟都80几岁……”

对于父亲突然离世，曾慕雪坦言：“好突然，但没有病痛也是一种福气，不让周围的人担心，也不用看他经历不开心。对他而言，人生最重要的就是去玩，吃美食，做他喜欢的事。他最后一日都是在做人生喜欢的事，这是最重要的。”曾慕雪透露，曾江之前在新加坡有工作，再加上前阵子疫情严峻很少外出，便趁机在新马旅游，放松一下。

曾慕雪透露，曾江现任妻子焦姣的情绪OK，希望大家给予她空间和时间消化。至于父亲的后事，她表示因事出突然，需要时间来慢慢处理。