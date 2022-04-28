郑惠玉：将新加坡街道记得一清二楚

郑惠玉接到曾江去世的消息时感叹世事难料，她说：“早期一起拍戏，曾大哥才刚到新加坡，无论拍摄地点多远，他都能自己找到外景地点，在很短的时间内把新加坡的地图街道摸熟。我们合作过两次，一次是《潮州家族》，另一次是《卫斯理传奇》，拍摄时他教导我们掌握演戏节奏、怎么诠释角色的感觉。希望曾大哥一路好走。”

陈丽贞：相约在金姐家玩台湾牌

丽贞在《豪门奇骗》中饰演曾江的“女儿”，那是20几年前的事，“曾江很疼惜我，还会相约在金姐家玩台湾牌。希望他一路好走，焦姐节哀顺变。”

金银姬哽咽：焦姣怎么办啊？

金姐金银姬与曾江夫妇交情匪浅，忆述“首次见面是来我的古董店买家具”。金姐在早年电视剧《潮州家族》中饰演曾江“母亲”，曾江与金姐住得靠近，经常相约吃饭，后来房子集体出售，曾江也搬回香港住了。听到曾江过世，金姐难过哽咽，她问：“他与焦姣那么恩爱，他走了，焦姣怎么办啊？”

高志森：他听觉不好 靠看对手口型接对白

人在佛山的导演高志森受访时告诉《新明日报》，曾江离世，他很伤心！对于曾江倒毙隔离酒店，高导叹：“如果不是隔离，身边有人，他应该能救得回吧，从某程度上看，他是疫情下的牺牲品！”

外界认为曾江“难搞”，看在高导眼中是误解，“曾江拍戏不只记住自己的对白，连对方的对白都一一牢记，这是因为他听觉不好，必须看对手的嘴型才能接下去说对白，拍戏加倍用功，还特别辛苦！”

高志森与曾江。（受访者提供）

本地媒体人管雪梅与曾江。（受访者提供）

王嘉翊拍《妈咪侠》与邵音音和曾江有对手戏 。（网络照片）

管雪梅：曾独家采访曾江夫妇狮城注册

曾江夫妇1994年在狮城注册，取得独家采访的媒体人正是管雪梅。

问印象，雪梅表示曾江有话直说，偶尔令人感觉“得理不饶人”，太座焦姣则经常在旁扮演他的人际关系缓冲剂。

王嘉翊：曾被曾江“打”

王嘉翊记得拍电影《妈咪侠》时与曾江有一场对手戏，当时他要教邵音音跳舞，舞姿撩人，曾江越看越生气，一拐杖打下去，嘉翊说：“曾江‘下手’打我的脚之前还问我做了防范措施吗？真的很照顾人！”

骂本地艺人‘笨’ 陈澍城与曾江有疙瘩

澍城与曾江当年因《潮州家族》在中国潮州拍戏时，澍城泡功夫茶招待曾江，回新后还送茶具给对方，两人惺惺相惜。

后来关系生变，只因曾江骂本地艺人“笨”，澍城为了捍卫艺人尊严为大家出头，事件闹得颇大。

回想这件事，澍城语带自责：“当年欠缺足够的智慧去处理，导致彼此产生疙瘩，拍戏再碰面时很尴尬，不太讲话。”

“合拍《双天至尊2》时，曾江跟导演建议我是‘一代枭雄’的角色不能‘一杯毒酒就了结性命’那么草率，应多拍几个镜头交代，他还为我说话。”澍城佩服对方的气度。

澍城透露，太太黄佩如一次与焦姣吃饭时，焦姣聊起“笨”风波，方知曾江早已放下，还要求澍城别放在心上，两人的心结终于解开。

郑各评：尊重曾江是一名好演员

除了澍城，当年也为“笨”风波声援本地姜的郑各评说，当时，他认为前辈不能一竹竿打翻全船人，但这跟他尊重曾江是一名好演员、演艺圈一个很好的前辈，两者并无任何抵触。

“记得我在1998年曾跟张龙敏、蔡晶盛导演学习做幕后工作，拍《陌生人》时见到曾江，他还鼓励我，赞我勤奋必有作为，我至今都记得!”