本地黄梅调歌后陈洁星期天（4月24日）傍晚病逝，享寿67岁。噩耗周一传开，认识她多年的黄清元接受本地媒体访问时证实，但由于她向来处事低调，家人为尊重她，居丧期间一切从简。记者从本地艺人陈彼得口中获悉，陈洁已经于昨早（27日）出殡。陈彼得是陈洁的堂弟。

陈彼得昨晚接受访问时说，陈洁的居丧期只有三天，因为没有向外公布，故只有亲友前去吊唁，至于圈内人，彼得说艺人林茹萍和歌台台主陈志伟也前往吊丧，而陈洁的小学同学也是资深艺人紫凌则每晚都去探丧。

提及昨早的出殡仪式，陈彼得说，家人和亲友在陈洁的独生子的吉他伴奏下，在灵堂前演唱了她生前为离世的大姐创作的歌曲，“当时她用了《隐形的翅膀》的曲，重新填上歌词献给离世的大姐，早上我们就稍微将歌词修改，然后由她的儿子弹吉他伴奏，演唱了这首歌陪她走完最后一程。”

根据黄清元接受采访时说，陈洁是患肝癌去世，记者向陈彼得求证，他证实了陈洁的确是患肝癌离世，“她因为患肝癌，导致癌细胞扩散，最后在慈怀护理中心（Hospice Care）过世。”

陈彼得在陈洁离世前一天曾到慈怀护理中心探望她，“我在那里待了大约一个多小时，在她的病床前，她握着我的手，我们聊了好一会儿，隔天本来还想去探望她，却接到她已经病逝的噩耗。”

陈彼得受堂姐陈洁影响踏入歌坛

和堂姐陈洁感情深厚，陈彼得深受影响而踏入歌坛。

陈彼得受访时说，小时候就住在陈洁家后面，两家人只隔了一条街。每次放学他总会跑到陈洁家玩，所以和陈洁的感情深厚。

陈洁和陈彼得俩的年龄相差8岁，年幼的他还曾跑去歌台看堂姐的演出，“我姐姐早上还告诉我说，当年她曾陪伴堂姐去录音室录制她的第一张唱片《春风吻上我的脸》。”

提及陈洁，陈彼得是回忆满满。他说自己对音乐的热爱都是受陈洁的影响，“小时候最爱看她唱歌，觉得在台上唱歌很好玩。”他透露哥哥们与堂哥组乐队，他年纪小小就跟他们一起玩。

他忆述，1983年参加《斗歌竞艺》的时候，选唱的第一首歌曲《爱的幻灭，便是陈洁帮他选的。

后来彼此长大，陈洁也结婚生了孩子，便甚少联络。不过，每逢节日仍会见面，陈彼得记得有一次在卡拉OK庆祝母亲的生日，陈洁一家也出席了，“当时我还和她合唱了一曲《戏凤》，这也是我唯一和她同台合唱的歌曲。”