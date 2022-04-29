娱乐吃瓜：TVB三年流失13名港姐 只有她坚不服输

香港小姐竞选今年庆祝50周年，许多曾经借由这个选美途径踏入娱乐圈，并且大方光芒的前美姐，相信大有机会重返电视荧幕，勾起观众的美丽回忆。

只不过，过去被视为金漆招牌，为娱乐圈源源不绝输入新血的“香港小姐”，近年显然有些掉漆了。

有港媒统计，过去短短3年，香港小姐主办者TVB电视台已经流失了13名港姐。这意味着，许多佳丽参加完比赛后入行，并无法大展抱负，最后失意离开。

离巢的9人，包括2014年港姐亚军王卓淇，她离开后转战中国大陆当歌手。陈雅思和丁子田则分别是2016年、2018年季军；欧阳巧莹和陈静尧则分别是2013年、2018年“友谊小姐”。其他还有没得过名次的落选佳丽黄颖君、林伊丽、林泳淘、邱晴。当中，林伊丽在担任娱乐新闻台主播时被封““翻版张钧宁”，但即使如此，她的外形仍无法让她在圈中发展如鱼得水。

近年离开TVB的港姐：林泳淘（上排左起）、陈雅思、丁子田、陈静尧、欧阳巧莹（中排左起）、林伊丽、王卓淇、黄颖君（下排左起）、邱晴。（取自艺人IG）

剩下的4人有较高的知名度。

王君馨：不畏年纪大追梦

王君馨戏路颇广，可演动作、性感、抒情各种戏码。（取自艺人IG）

35岁的2007年港姐亚军王君馨去年结束与娘家14年的宾主关系，《城寨英雄》是其少有的电视代表作。当时不少人为TVB对她投闲置散而替她不值。同届港姐中，决赛五强不入的黄智雯远比她受重视。不服输的她选择北上继续追梦——她参加优酷视频的女子舞蹈真人秀《了不起！舞社》，想凭舞艺打开中国大陆市场。

她2008年在大陆综艺节目《舞动奇跡2》中勇夺冠军，这次在节目中力战59个来自各界的选手。身为唯一一名年过30者，她保养得宜，外貌毫不逊色，依然少女感十足。节目播出后，她的微博粉丝超过100万人，目前暂居在第四位，相当厉害。

不获TVB支持的她，去年曾自费出单曲唱片，已显现事业心。最近在节目预告中，她喊话：“我今年35岁了，我还是有梦想的。可能年纪越来越大的时候，你就会非常害怕冒险。”因表现出勇气感动了不少人。

陈伟琪：连环负面新闻

陈伟琪以身材傲人闻名。（取自艺人IG）

陈伟琪虽然只是2013年的落选佳丽，仅以身材健硕傲人让人留下印象，但2017年她在情境喜剧《爱·回家之开心速递》扮演搞笑反派“雷珍妮”后，很快弹出，人气飙升。然而，2019年她涉酒驾被捕，加上被拍到与外籍男在夜店亲热，又在疫情紧张期间公开除下口罩饮酒、吸烟，种种负面新闻导致形象直落，因此被电视台雪藏大半年，最终难逃解约命运。

何艳娟：最不忧前途

何艳娟与比自己大40岁的富豪闪婚闪离，吸引眼球。（取自艺人IG）

2014年港姐季军何艳娟，毕业于香港大学法律系，背景挺强，但她加入TVB后多只能扮演丫鬟、富家女等闲角。观众认识她，多是通过新闻——她与比自己大40岁的富豪结婚8个月离婚，分得5000万新元财产，引起热议。她离开TVB时说自己要休息半年，这个决定没有令人意外，毕竟身家那么多，星运那么差，离开休息也很自然。

张名雅：唯一的前冠军

张名雅是2012年冠军，可惜加入电视台多年，始终都演闲角。（取自艺人IG）

张名雅是这一波离巢者中名次最高的，她是2012年冠军。可惜加入电视台多年，她始终都演闲角，终于在演完《飞虎之壮志英雄》后离开。