接连得奖 徐彬开20桌宴请粉丝

徐彬和美心以电视剧《很久以后的未来》中的表现在“2022年纽约电视电影节”（New York Festivals TV & Film Awards）上摘演技奖项。

本届纽约电视电影节前天（27日）揭晓得奖名单，徐彬获颁最佳男演员银奖，因该奖没有金奖得主，徐彬的表现可谓各地区入围者中的第一名。美心是最佳女演员铜奖得主，该奖没有金、银得主，她是入围者中的佼佼者。

徐彬接受《联合早报》访问时说，早前以《过江新娘》入围《红星大奖》最佳男主角奖得到认可，现在又在纽约电视电影节上获奖，“对我来说是非常开心的一件事，因为得到认可。这些会化成非常好的动力，让我接下来做好每一部作品，把更多好作品呈献给喜欢我的观众。”

美心：得奖有满足感

美心首次获得演技奖项的肯定，除了得奖喜悦，演艺圈友人的反应令她倍感窝心。她说：“导演、监制跟我说了很多鼓励的话。在新加坡比较难得到奖项，现在被纽约电视电影节认可，演艺圈的朋友都为我开心，让我有更上一层楼的满足感。”

纽约电视电影节的入围作品与艺人来自40多个国家与地区。美心说：“这类电视电影奖，是有导演和制作人关注的，如果他们喜欢我们的表演，也许有机会到海外发展。”

《很久以后的未来》也拿下最佳艺术指导银奖。电视剧《触心罪探》获得最佳剪辑银奖。本地资讯节目《特别的食物给特别的你》的“印度篇”及“台湾篇”分别夺得人文关怀单元（Human Concerns）银奖及社会问题单元（Social Issues）的铜奖。社会问题单元的银奖颁给本地节目《边缘儿童》。本地媒体公司Beach House Pictures制作的纪录片“Evolve”获得教育类串流节目单元（Streaming Educational）和科技单元（Science & Technology）金奖。

完整得奖名单可上网查看。

徐彬笑言：请客自己买单

徐彬在《红星大奖》场外获颁最强CP奖（与《过江》的黄暄婷）时，曾脱口说要请粉丝吃饭表谢意。徐彬说，典礼结束后立即打给老板许振荣，公司已替他安排今晚（29日）开20桌宴请粉丝。

徐彬接受本报电访时，许振荣在身边，记者笑问宴席由谁买单？徐彬回复说：“大哥（指许振荣）说，他会把账单寄给我！”