难忘当年鼓励 朱咪咪视曾江为恩师

朱咪咪忆当年第一次为《欢乐今宵》做现场直播节目，难忘曾江给予鼓励，至今视他为“恩师”。

87岁香港资深艺人曾江（本名曾贯一）前天（27日）被发现倒毙在尖沙咀弥敦道九龙酒店房内，消息震惊娱乐圈。朱咪咪昨天接受《联合早报》访问时说，早期在无线综艺王牌节目《欢乐今宵》中并不是参与节目的现场直播环节，而是跟搭档录片段，之后在节目中播出。后来她被调去做《欢乐今宵》现场直播节目，第一天开工时很紧张，“我做完一部分节目，走进化装间看到Ken Sir（曾江），于是问他自己刚才做得还可以吗？他说我做得很好，可以再放一点。我问他我会不会太过火？他说不怕！他这么说给了我很大的鼓励。”至今朱咪咪为此心存感激。

2020年最后一次见面

朱咪咪说，最后一次见到曾江于2020年，她和港星阮兆祥于香港伊馆参与慈善演出，曾江前去探班，三人还合照留影。

“我们在后台聊了很久，我还记得他笑得很开心，完全没有架子。Ken Sir在我心目中是很值得尊敬的前辈，是我的恩师。”

她说《欢乐今宵》之后很少碰到曾江，后来听闻他在新加坡拍戏时不太开心，据悉当年他“骂”本地演员“笨”掀起了轩然大波，“我之后接受港媒访问也说过，Ken Sir一定不是这样的人，当中可能有些误解。比如香港人用广东话说‘你傻的咩？’，其实并没有贬低的意思，这只是他说话的语气，跟熟人讲话比较亲切的表达方式。”

心绞痛应马上送医院

曾江倒毙隔离酒店，死因仍有待确认，不过有港媒报道，曾江前一天曾向女儿透露心绞痛，女婿随即送药到酒店，不知职员有否将药送上房间。

对此，朱咪咪直言：“Ken Sir不是17岁了，他是87岁，他说他不舒服，尤其是在隔离期间，是不是应该马上送医院呢？”

朱咪咪下来几个月都已排好工作，无法到香港送曾江最后一程，“去香港还要隔离一周，隔离结束后可能也来不及了。”

TVB推出“永远怀念曾江”纪念

曾江留下不少经典作品，他在1980年代无线武侠剧《射雕英雄传》饰演的东邪黄药师令人印象深刻，其后参演多部经典剧集，包括《大时代》《天若有情》《我本善良》《誓不低头》等，近年也和谢贤、胡枫及Joe Junior拍摄综艺节目《四个小生去旅行》，为人津津乐道。 为了让本地观众重温曾江的风采，TVB Anywhere+应用在点播区加设“永远怀念曾江”专页，让影迷能重温曾江的经典作品。