拄拐杖独游马国居銮 曾江：找我可以接触的世界

（综合讯）曾江在2020年4月加入抖音行列，在他最近发布的视频中，显示他独自一人到马来西亚旅行，再到新加坡，接着回到香港。他在视频中精神奕奕，现在却突然撒手人寰，让大批网民涌入留言悼念。

曾江在两年内拍摄了500多个短视频，抖音拥有28万名粉丝，也有黄Ｖ认证。他在视频中写道：“有空就拍拍戏做着自己喜欢的事情，我喜欢新的事物，我喜欢到处走走逛逛，尝尝美食。”视频中的他穿着白T恤，戴太阳眼镜，虽然需要依靠拐杖，身形有些消瘦，但看得出来气色不错，有活力。

他本月中接受《星洲日报》访问，称适逢新马边境重开，便到马来西亚自由行，“我活到现在，我见到的世界都是人家给我安排的，我到任何地方都有人照顾，这次我是希望自己一个人照顾我自己，在走动不方便、容易疲累、不熟悉科技产品的情况下，找我可以接触的世界。”

据报道，友人曾招待曾江在柔佛州居銮逗留三日，期间他曾到美食中心吃炒粿条，到榴梿档口品尝榴梿，参观咖啡厂、龙珠果园，逛壁画街等，对当地市民要求合照来者不拒。之后更从南玩到北，拜访了吉打州的历史老镇华玲（Baling）。有媒体报道，曾江16日到访华玲一家餐馆品尝琵琶鸭，该餐馆其后推出“曾江套餐”。

曾江在访问中称当时正考虑应否继续行程，因感到自己体力支持不住，“如果不行，我就飞回新加坡，再飞回家，如果须要要隔离就隔离吧。”