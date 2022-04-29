结过一次了 Once Again（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825） 下午4.30

主演：千虎珍、车和娟、金甫娟。四个离了婚的兄弟姐妹鼓起勇气说服父母后，回到起点，他们将在追求爱情和梦想的道路上重新出发。

快跑吧，丽娇

8频道 晚上9.00

建明对Clara死缠烂打，Megan帮忙让建明对Clara死心，建明失落离去。Clara却责怪Megan伤了建明的心，怕他想不开出事，Megan看建明失魂落魄，以为他要自杀，阻止时导致建明的手机掉进水里，建明对Megan更不满，两人不欢而散。

湖区新视野 The Lakes with Simon Reeve

BBC Earth（星和Ch407，新电信Ch 203） 晚上9.00

湖区是英格兰占地最大的国家公园，因湖畔诗人威廉华兹华斯而闻名于世，它以质朴原始的英式乡村生活著称，但也面临永续开发与气候变迁的挑战。Simon Reeve与湖区当地最有趣的居民碰面，并走访湖区争议不断的能源开发现场。

私家侦探双拍档第四季 Shakespeare & Hathaway: Private Investigators Series 4（首播）

BBC First（星和Ch502，新电信Ch308）随选

悬疑喜剧。古怪的私家侦探Luella Shakespeare、Frank Hathaway在莎士比亚出生地调查犯罪，从可疑的鬼魂到狂热的莎士比亚粉丝，两人在最新系列继续对抗恶魔。