曾江曾和谢贤勾手指 谁先走就吻对方告别

（香港讯）曾江曾和谢贤勾手指为证，谁先走就吻对方告别。

87岁香港资深艺人曾江（本名曾贯一）前天（4月27日）被发现倒毙在尖沙咀弥敦道九龙酒店房内，消息震惊娱乐圈，不少艺人纷纷透过社交媒体哀悼，而香港无线电视（TVB）也透过《东张西望》追忆这位踏入演艺圈超过半世纪的老戏骨，其中更重温了曾江和谢贤在一起拍摄的《4个小生去旅行》中笑谈生死的片段。

《4个小生去旅行》是TVB在2015年制作的10集旅游节目，节目中的4位小生胡枫、曾江、谢贤和Joe Junior，一起到莫斯科拍摄，拍摄期间曾江痛风发作，拍摄的16天里需要用拐杖助行。但到了第4天拍摄，曾江更因为骑越野车发生意外，导致流鼻血达4小时并需即时入院，随后都要坐在轮椅去完成拍摄。

日前，TVB在《东张西望》追忆曾江时就摘录了《4个小生去旅行》中曾江和谢贤百无禁忌，笑谈生死的片段。片段中，见曾江和谢贤坐在莫斯科某个露天公园，两人说说笑笑，突然谢贤对着曾江说：“我们两个已经是......”曾江连忙搭腔道：“差不多（意思是指人生也快到尽头），不用贪这么多，我们已经很开心了......”

谢贤说：“不如这样，不管谁先睡就先吻对方一下，你先走我吻你，我先走你吻我。”于是曾江答道：“就这样说定。”

之后，两人便勾手指为证，两人就是一世兄弟，一世朋友，尽在不言中。

岂料，后来在宣传节目的记者会上发生了谢贤掌掴曾江的事件，有传那是因为谢贤不满在莫斯科拍摄期间，曾江全程坐着轮椅要人推，质疑他在“装假演戏”。

三年后，胡枫邀请谢贤和曾江吃饭，粉碎了不和传言。

曾江突然离世至今两天，“四个小生”中的其他两位，胡枫和Joe Junior 都对外表示不舍，只剩谢贤，至今仍未对曾江的离开发声。

最后一张照片曝光

曾江的工作室今早（29日）曝光他生前最后一张照片，照片中，曾江露出侧脸，用橡皮筋在后脑杓绑起一小搓头发，看得出笑容可掬，工作室转述曾江的话：“你看我的头发长得很长了，都可以扎一个小辫子了，等隔离完我就去理发。”

工作室透露他25日从新加坡返港住进酒店隔离时拍下这张照片，没想到27日中午就此天人永隔。

另一方面，曾江的遗孀焦姣熬过一夜，昨回应香港《娱壹》说：“一定会挺过去的，需要些时间，人生的悲欢离合是常态，应该面对和接受。”

女儿称继母焦姣盼低调处理父后事

昨午曾江与前妻邓拱璧所生的女儿曾慕雪，在丈夫及两名亲友陪同下办理领取遗体手续。曾慕雪离开前和丈夫一同受访，“真心多谢大家对爸爸的关心，希望给予大家美好的回忆和故事，记着爸爸年轻、帅气又好戏的一面。”

至于父亲的后事，曾慕雪透露和家人商讨中，偏向低调处理，因为继母焦姣（曾江遗孀）较文静，希望低调处理，也尚未决定是否会办追思会。

TVB推出‘永远怀念曾江’纪念

曾江生前留下不少经典作品，如《射雕英雄传》《大时代》《天若有情》《我本善良》《誓不低头》等，为了让本地观众重温曾江的风采，TVB Anywhere+应用在点播区加设“永远怀念曾江”专页，让影迷能重温曾江的经典作品。

林翠是曾江妹妹 王羽是前妹夫

曾江前天在酒店房间倒毙，昨天王羽在台北举行追思礼，两人的关系是“前舅子、前妹夫”，而将这两个男人联系在一起的是林翠。

林翠是曾江的胞妹，也是艺人陈山河及王馨平的母亲。