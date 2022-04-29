再夺10大遭观众质疑 林湘萍感谢观众没忘了她

没有作品推出，连续两年夺得“10大最受欢迎女艺人”，遭观众质疑，旅居台湾的本地艺人林湘萍感谢大家仍记得她。

上星期天（4月24日）新传媒举办的《红星大奖2022》赛果出炉后，引来不少热议，其中“10大最受欢迎女艺人”中，林湘萍继去年后再次得奖，这也是她的第9座奖项，倘若明年再度夺奖，那她就可以上“神台”，“荣升”为“超级红星”。

不过，林湘萍获奖却遭观众与网友的非议，认为她过去一年没有作品推出，人也不在本地，得到10大似乎有点“名不正言不顺”，但根据新传媒的解释，林湘萍获奖除了是签约艺人之外，她在社媒有强大影响力，受到观众喜爱等。

针对此事，记者日前透过经理人联络上了林湘萍，对于观众的质疑，她说；“当我知道入围20大的时候也感到惊讶，问了经理人，她说这是民调投选出来的，代表民众还是很喜欢我，支持我，没有忘记我。了解后，我真的感到很安慰，很感动。”

她表示虽然过去一年没有作品，但她一直都通过社交媒体与观众和粉丝们互动，保持关系，跟大家分享自己的生活，“去年8月份回来时跟好友汉玮与翠芳上了一集的《刷一刷》节目，10月份也参与了新传媒电台的‘电视版’节目当嘉宾，也要感谢公司重播我的戏《出路》，特别感谢观众这么多年来对我的支持与爱护，没有忘记我。”

若天时地利人和 明年回来拍戏

林湘萍坦言当获悉自己得奖时，心情很感动，感谢观众还没忘了她。

林湘萍就差一座“10大”奖项就能上“神台”，问她是否会为了明年顺利拿下第10座“10大”奖项而回来拍戏？

她答道：“如果真的遇到一个我很想拍的角色的话，我不否认我会回来拍戏。但真的要看天时地利人和。如果有好消息，一定会跟大家分享。”

不过，林湘萍说，若要回来拍戏，必须先考虑如何解决孩子们的起居生活，“身为母亲，永远都会为孩子操心，担心他们没我在会不会OK？种种的顾虑是一定有的，这会是我要克服的。”