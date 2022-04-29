香港“虫草大王”广告TVB没份 关李佳芯的事？

（香港讯）香港TVB视后李佳芯去年被指与52岁的“虫草大王”陈恩德秘恋逾一年，事后她急发长文澄清划清界线，更表明与对方不会有任何发展空间，事件引起外界热烈关注。后来有媒体报道，指陈恩德邀请李佳芯出席其公司活动时，遭到TVB“无理要求”，不准他与女方合照及同场做访问，男方有感受侮辱，最终决定抽起过百万新元广告转投ViuTV。

最近又有网民发现“虫草大王的报复”仍未结束。据知，他最近于另一家电视台“开电视”的余咏珊新节目下广告，就是TVB没份。余咏珊是原本TVB的综艺组高层，在曾志伟去年加入主管综艺节目后辞职离开。

陈恩德接受港媒访问时说，下广告是同事安排，大慨投资了6位数港币。他指一直有留意余咏珊制作的节目，非常欣赏。他更强调未来一定会与开电视有更多合作，不排除投资更多。

他也回应在开电视下广告并非如大家联想的“报复式行为”，他不排除与各大新媒体，甚至是TVB合作。

李佳芯被指无辜受连累。她早前回应他与陈恩德的关系如下：

“本人于2020年约8月中由同事介绍认识陈先生，因陈生计划跟不同艺人合作发展一系列产品生意，而陈生与本人当时所洽谈的为一项瘦身咖啡产品。第一次跟他及其员工见面是位于其铜锣湾的工作室，经过几次会谈后因未能达到共识，而没有继续洽谈。其后陈生再次邀请本人参与其有关宠物计划，当时得知他亦有跟多位公司艺人合作，唯当时本人饲养多年的猫咪离世不久，所以最后也没有就该计划有进一步合作。

“不久之后陈生提出邀请本人参与慈善演唱嘉宾，惟经公司了解，加上本人未有足够信心，所以计划最终搁置。期间，本人的确有就以上计划与陈生到过餐厅及其工作室会面，但仅此而已。直到2021年尾，因微电影计划再跟陈生在电话联系上，后于去年10月于酒店中菜厅商讨电影细节，其后因为出现不实报道，为免再惹误会，已再没有跟对方见面。本人由2020年认识陈生到现在，每次只限于工作洽谈，从没有发展过任何关系，今后亦不会有任何发展空间，在此釐清。”