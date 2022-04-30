曾代表新加坡赢草地滚球冠军 曾江12金句道尽人生道理

老戏骨曾江27日被发现倒毙于香港尖沙咀一间指定检疫酒店房间内，终年86岁，死因仍有待确认。

他性格孤傲耿直，但晚年受访时变得风趣幽默，有记者访完形容：“他不是黄老邪，他是老顽童。”黄老邪和老顽童都是金庸小说《射雕英雄传》的角色，曾江当年把同名港剧里的黄老邪角色演得深入人心。

曾江从事演艺工作逾60载，演出数百部电影，1970年代起转到电视圈演出。2015年凭《窃听风云3》首夺得香港金像奖“最佳男配角”，后来更参演多部好莱坞片，演技出类拔萃。

曾江承认自己“寸”（粤语，嚣张之意），他的“寸”或许源于见过世面，50年代放洋留学，演员做到一线男主，又是运动健将，还会上天下水——驾驶飞机、开船、潜水。很多人不知道，他在90年代移民新加坡后，曾代表我国到澳大利亚参加草地滚球比赛，赢得其中一场赛事冠军。

曾江（左）和廖启智在电影《一级指控》里有精彩对手戏，如今两人已在九泉之下相聚。（互联网）

曾江能说，敢说，吐露过无数金句。zaobao.sg记者搜寻出12大最精彩的佳句来怀念他。

1）我不是“寸”得起，而是敢“寸”

他在去年离世前的最后专访中承认自己“寸”。他说在娱乐圈这行不是个个敢“寸”，他并非“寸”得起，而是敢。他又说：“好多人说我不易合作，我无所谓。我不会做人，容易得罪人，因为我喜欢讲真话，假话要想，真的不用想。”

2）B是自己最舒服的位置

“我真的什么都懂，但全部都是B，运动、画画、读书没一样是A。好多人一生有一样很厉害，但其余什么都不会，有鬼用？我没说我这套一定适合，但我认为B就是自己最舒服的位置。”

3）玩车玩游艇玩女人太贵，不如玩煮饭

“开工吃什么，我没要求，但平时我珍惜每一餐。以前没有机会也没有兴趣煮饭，近几年工作少了，多了在家下厨。最初搞到厨房乌烟瘴气……后来煮下煮下，开始能吃了，厨房煮完好像没煮过一样。我没天份，但很努力去研究，因为太好玩。你玩车玩游艇玩女人，贵到飞起；煮东西吃真是世界上最便宜又最浪费时间的玩意，又可以看着自己进步，你说多开心！”

4）以为聋了会清静点，不用跟老婆吵那么多……

他投诉老婆焦姣“吵闹”，但其实是秀老夫老妻的情趣：“以为聋了会清静点，不用跟老婆吵那么多，原来不是，老婆会讲到你听到为止，否则更吵，所以无法假装听不到！”

5）我不想推销我自己，我想别人欣赏我

毕业自美国加州大学柏克莱分校建筑系的曾江，这么看建筑师：“做建筑师要懂得设计，但更重要是懂得推销自己。世界上成功的建筑师未必是最好的设计者，但通常都是很厉害的推销员。我不会也不想推销自己，所以我不会是一个很厉害的建筑师……我怎么对记者，就是一个很好的例子，我不懂得推销自己， 我也不想推销我自己，我不想自己欣赏自己，我想别人欣赏我，但不是人人明白个中道理。”

从电影转战电视后的感想：“电视台每年都有训练班，竞争大好多，拍照要争站前面。但我觉得拍电视剧学到好多，每次看回放，看对手怎么演，自己跟着又怎么接下去，很有意思。”

6）“对世界有贡献”太大了，我求开心

2019年接受《南都娱乐》访问，谈到现在拍戏的目的：“除了希望可以在戏里面我的付出、我的贡献看得到之外，最重要是我开心。我不求任何的东西，我不求钱，不求名，我不求排名，不求戏多。我求什么呢？我求开心。”

早在2016年接受《凤凰娱乐》访问，谈到人生的意义时，他已经说：“是快乐。有人说，是对世界有贡献，这个对我来说太大了，我做不到，我只说开心就好。但是我觉得不能够光自己开心而让别人不开心，以前我开心就好了，现在想除了我开心以外，也要让别人开心。”

7）我不应该凭我自己的经验去要求人家，我应该凭我自己的经验去要求自己

2016年接受《凤凰娱乐》访问时，谈到这些年下来，对于跟年轻人合作，他的反思推动了自己的转变：“我不应该凭我自己的经验去要求人家，我应该凭我自己的经验去要求自己。”

8）“欲”是要有的

谈到人生的欲望，他说：“我有欲，有求知欲，欲是要有的，其他的欲不是没有，是做不到。欲怎么可以没有，没有欲人生就没有意思了。”

9）我不是那么有天份，但是我很努力

2012年，他接受《搜狐娱乐》访问时自剖说：“我觉得某些演员是很有天份的。我觉得我自己不是那么有天份，但是我很努力。我用60分的努力，加上20分的天份，加到80分。有的演员一出来已经有60分的天份，再加一点小工夫，已经90了。”

10）30秒钟留下120分钟的印象最难

2005年，他接受《新浪娱乐》访问，谈到当配角时说：我只要出现一分钟、半分钟，就够了。30秒钟就给观众留下120分钟的印象，这才是最难的。”

11）人要自知，要知道自己的轻重

被问及和中国大陆资深演员相比时，他回答：“和内地一些资深演员比起来，我差远了。不是我不自信，而是人要自知，要知道自己的轻重。”

12）导演叫你笑，你就笑，这是奴才

1986年，他和导演吴宇森合作完电影《英雄本色》后，被问及对吴的评价，他说：“电影这种东西不是一个人的事情，要合作。演员要跟导演两个人来擦出一些东西来。导演叫你笑，你就笑，这是合作吗？这是奴才，没有意思。吴宇森也有他的主见，但他会考虑你的提议。”

曾江夫妇与王馨平（中）合照。王馨平短短一个月痛失父亲王羽和舅舅曾江。（取自艺人微博）

两次替演员直言发声

曾江也至少两次为其他演员敢敢发言。

一次是2016年接受《凤凰娱乐》访问时，记者提到杜汶泽、黄秋生等因言行被大陆网民抵制，曾江不卑不亢地说：“我觉得这么说吧，批评一个演员应该从他的演出来批评，不全是做人。当然做犯法的东西不是很好，吸毒、嫖妓、搞男女关系，当然会影响。但是我觉得，去评价一个演员应该在他的工作上比较多一点会好一些，杜汶泽、黄秋生他们是这么好的演员，你看黄秋生在国内演出的东西多有味道，因为他讲了几句话就这样，我觉得不是太公平吧。我觉得观众的水平还是需要提高。”

另一次是2015年，他接受港媒访问时说：“TVB一向赚钱就不理人，他们的艺人就阴功（凄惨）。”有网民指他说出了许多人的心声。

也是曾江金句？

另外还有3个金句，在网上也被列入“曾江的经典金句”，虽然“语气和态度很像”，不过记者查不到出处依据：

1）不是剧本好就一定拍得好，剧本不好就一定拍得不好，所以我不是很挑剧本的。但也不是很多人敢来找我，他敢找我，我觉得他应该想在我身上得到些东西。他敢找我，我就敢跟他玩。

2）我觉得不可以有任何东西是可以满意的，因为如果你满意了，那已经是你不想再进步了。我只抱着一个心情，就是我不满意。

3）我真是那种每天都不一样的人。我每一样都要做到自己满意，找到自己的风格。