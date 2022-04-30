曾江在狮城最后照片曝光

（综合讯）回香港前在新加坡逗留四天，老戏骨曾江的最后照片曝光。

曾江于周三（4月27日）被发现倒毙在隔离酒店房内，享寿87岁。昨天他的工作室公布了他在房间内的最后照片，而他回香港前在新加坡和友人的合照也随着曝光。

根据香港媒体报道，曾江生前的新马游，主要是因为疫情关系，觉得留在香港有点闷，刚好在新加坡接了工作，就到新马两国转了一圈，吃喝玩乐兼探望老朋友。

据悉，曾江在新加坡前后四天，并约了老朋友也是导演的屠用雄夫妇见面，屠用雄接受港媒访问时表示，在曾江逗留的四天里，他和太太每天都招待对方，大家聊聊天叙叙旧，“在星期天（24日）那天，他吃饱叻沙，下午我送他回酒店，然后就在酒店前拍了两张照片。”

屠用雄感慨地说道：“没想到......这可能是曾江最后的照片。”

临走前到新马吃喝玩乐很尽兴 曾慕雪：父亲一生无悔

日前，曾慕雪接受香港《明报》专访时，回忆与父亲的父女情，她说父亲离开香港到新加坡前，曾和她与丈夫一起吃饭，“我们经常一起吃饭，每次聚会都是很开心，有说有笑，老人家因为疫情都困在家内，尤其是近几个月，真的很闷，这次爸爸因为工作上的事情去新加坡，整个旅程很开心，可以离开紧张的环境，很雀跃。”

用享受的心态生活

曾江这趟新马行确实非常尽兴，每天吃喝玩乐约老友共聚，把光顾大排档、吃榴梿的照片上载网上，与粉丝们分享，还客串电影演出，曾慕雪看在眼里也替父亲高兴。

在访问中，曾慕雪也提及眼中的曾江，她说父亲很懂得生活，“他一定不是严父，从不会管我，只会支持和关心，也不能说是慈父，因为慈父很难界定，他不懂得表达爱，但我会从生活上的细小事情中知道他很疼我和关心我，像疫情影响了我的工作，当他知道我很忙，就会很开心。”

在曾慕雪眼中，曾江对自己的人生态度很清楚，“享受生活对他来说很重要，不会将时间和心机放在不喜欢的事情上，不浪费人生，做每一件事都用享受的态度。”

曾江突然走了，外界对他的妻子焦姣的未来感到忧心，毕竟这10多年来，两人形影不离，十分恩爱，对于外界的担忧，曾慕雪承诺会好好照顾焦姣。

TVB翡翠台即日起重播遗作

曾江纵横演艺界逾60年，演出过的作品无数，香港无线电视翡翠台今明两日播出《桃花影落别曾江》，今晚11时55分和明晚12时播映《4个小生去旅行》，明天下午1时15分播映《女黑侠木兰花》；5月7日晚上8时30分播映《追龙》，让影迷重温他在戏中的风采。

前妻邓拱璧：走得潇洒是福气

曾江的第二任妻子邓拱璧在接受《明周》访问时透露，星期三接到女儿曾慕雪的电话，对方在电话中哭诉说父亲去世了，她当下吓得整个人跌坐在沙发上，她说：“太突然了，为什么走得那么快？实在令人难以置信，虽然他已经80多岁，但精力充沛非常健康，头脑清晰思想敏锐，每次出来腰都很挺直，只是听觉退化说话比较大声，想不到说走就走，太意外了。”她表示已经转告焦姣，曾江的后事安排如有任何需要，她和阮兆辉都会尽力协助。

曾江和邓拱璧虽然离婚多年，但两人仍维持友好关系，经常来往。

谈到曾江，邓拱璧坦言他的为人潇洒，生前谈及做人最怕受病痛折磨，能够无病无痛走得洒脱，也是一种福气。

邓拱璧回忆说，自己第一次看到曾江时才六七岁，由同学也是曾江的堂哥带她去他们家玩，“当时我隔着木制百叶帘，看到曾江和林翠、林黛、尤敏在客厅跳舞。”她笑言当时对曾江印象不深，反而觉得三个女孩漂亮极了。