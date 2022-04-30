去年疫情升温台湾演唱会中途喊停 A-Lin一度崩溃

去年5月在台湾举行10场演唱会，遭遇疫情升温喊卡，“天生歌姬”A-Lin （黄丽玲）一度崩溃！

A-Lin 将在下个月底重返本地舞台开演唱会，这也是冠病疫情暴发、实体演唱会在本地停顿两年，近日防疫措施条例放宽后的第一场大型现场演出。

对此，A-Lin昨午（4月29日）透过视讯接受《新明日报》访问时表示很兴奋，希望到时将新加坡室内体育馆变成大型的KTV“A-Lin包厢”，和观众、粉丝们透过歌曲好好聚一聚。

提及演唱会，A-Lin似乎“心有余悸”，原来去年5月在台湾原本计划举办10场演唱会，岂料第三场后，台湾疫情升温，有关当局立马收紧防疫措施，严禁大型活动等，A-Lin无奈被迫取消接下来的七场。回忆起这段记忆犹新的往事，她感慨地说：“我一度陷入崩溃。”

感觉对不起筹备团队与粉丝

A-Lin说：“演唱会花了不少时间去筹备，我本身又热爱唱歌，突然因疫情而取消，除了自己无法再站在舞台唱歌之外，也感觉对不起台前幕后跟我一起花时间去筹备的团队，还有已经买票的观众和粉丝，让我非常难过和伤心。”

不过，A-Lin说，幸好有网络科技，无法举行实体演出，就透过网络唱歌给大家听，“但网络还是有小小缺点，那就是无法和观众、粉丝直接互动。”

新歌MV献荧幕初吻

暌违四年，A-Lin日前推出了最新专辑《LINK》，并在其中一首歌《聊聊天》的MV亮相，还献上荧幕初吻。

说到自己的荧幕初吻，A-Lin说，在构思时原本没有这场戏，但拍摄MV当天，导演觉得应该有这样一场戏才临时加进去，“在拍摄前我还吃了个蛮重口味的便当，谁知道吃完后，导演说要有吻戏，我当下不知道该怎么办......”

A-Lin说，幸好男主角初孟轩很专业，即便她站在他面前感到害羞，他也表现得十分专业带自己入戏。

今年届满38岁，新专辑的概念也源自自己的年龄，问A-Lin，38岁的自己和以前有何不同？

她说：“感觉比以前更有自信。”

“A-Link with Passengers世界巡回演唱会2022”将于5月28日晚上8时在新加坡室内体育馆举行，门票从$128起，详情可浏览www.sistic.com.sg，热线电话：63485555。

《联合早报》、zaobao.sg和UFM100.3是这场演唱会的指定宣传媒体。

疫下学画画 做家务

疫下生活，工作停摆，A-Lin一点也没感到失落或不知所措，她告诉记者这两年来自己过得很充实。

“除了有多余时间和家人相处之外，也利用多出的时间来充实自己，像学画画、看看书，还有做家务。”

此外，A-Lin也培养了一个“有趣”的嗜好，就是拿起相机拍下家居的每一个角落，她解释：“以前工作忙碌，回到家，洗了澡就倒头大睡，根本没有好好注意自己的家，现在有时间了，也能好好将自己的家看一遍。”

那她喜欢自己家居的哪一个角落？

“厨房。我发现我的厨房有好多酱料，以前买了很少用，现在不管是中餐西餐都能派上用场，丰富菜肴的口味和层次感。”