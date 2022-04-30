何炅今年生日星友冷清 网络热度大不如前

（北京讯）4月28日是中国大咖主持人何炅的生日，对比往年的热闹，今年似乎略显冷清了。评论区前排仅可以看到几名明星的祝福。

公开祝福的艺人有《声生不息》的主持搭档王祖蓝，以及贾玲、王嘉尔、彭昱畅、魏大勋、王鸥、时代少年团、羽毛球前世界冠军鲍春来等。

除了公开祝福的明星人数大减之外，此次何炅生日的整体转发、点赞数据据知都大不如前。

“何榜”昔日风光

往年，何炅生日堪称娱乐圈一大盛事。被粉丝大赞“零黑点”的何炅，更是衍生出“何榜”现象。

“何榜”是什么意思？何炅生日当天，会有很多明星来送祝福。在最风光的时候，有过百名明星出现，评论可以达到百万；所谓的“何榜”，指的就是“何炅生日微博下的祝福评论排行”。在微博的评论机制里，点赞高的人就能排在最上面。

外界把“何榜”也视为检验明星人气的一个方式，因为只有人气很高的明星，才能在评论的前排。而且往年竞争极其激烈，从生日的前几天就开始预热，多达几十位艺人纷纷卡点零点送祝福，当天热搜好几个，热闹非凡。

众星不见踪影

据报道，今年的生日微博里，转发量和评论量都从昔日的7位数掉到5位数。昔日曾排在最前面公开祝福的明星如易烊千玺、王俊凯、张艺兴、赵丽颖、王源、蔡徐坤、鹿晗等，今天都不见踪影。

之前，网民爆料质疑何炅收嘉宾粉丝礼物的行为。事发后，何炅做出了解释，但也曾一个多月未更新社媒。不久，何炅的父亲被爆出因欠款而卷入官司。过后，湖南卫视把何炅及他所属的“快乐家族”主持群的招牌节目《快乐大本营》，换成由何炅带领新人主持的《你好星期六》。虽然何炅仍屹立在综艺圈，但外界多认为他的口碑已受到极大的冲击与影响。

也有人认为，何炅的主持才华还是很优秀，就看他再凭什么节目东山再起吧。