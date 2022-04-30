41岁女星“姐弟婚”被暗指小三 夫遭前妻告“抓发掐脖打到快昏厥”

（首尔讯）36岁韩国男星全承彬（Jeon Seung-bin）二婚娶前女团Baby VOX41岁成员沈恩珍（Shim Eun-Jin），当时遭全的前妻洪仁颖指控“很微妙地重叠”，暗指沈当了小三。不料，新婚2年的全承彬再被洪仁颖提告家暴，称2人2019年在家发生口角，全承彬毁坏卧室的门，对洪仁颖骂脏话言语暴力，同年11月甚至掐她脖子爆粗口、抓头发，上演全武行。不过全承彬的经纪公司“Starhue”反驳，强调已提交证据给警方，双方各说各话。

全承彬与洪仁颖交往7年于2016年结婚，2018年开始分居及处理离婚手续，2020年4月正式离婚。原以为双方和平分手，但全承彬恢单后无缝接轨合拍电视剧《坏爱情》的沈恩珍，拍拖8个月就互订终身，去年登记结婚。由于时间点非常凑巧，有人质疑他还没离婚就展开另一段恋情，洪仁颖也在IG回“很微妙地重叠”，似乎不满前夫“超速”结婚。

洪仁颖最近还到警局报案，提交被爆打的照片当证据，对新婚1年的前夫全承彬提告家暴。警方调查后已移交检方侦办。根据报案纪录，洪仁颖提到2019年在家中与全承彬发生争执，他毁坏卧室的门，推翻梳妆台、骂脏话；同年11月掐她脖子飆骂，全承彬看她表情痛苦，还故意模仿嘲笑。全承彬也曾抓她头发拉着走，2个小时不停爆粗口，揍她脸颊、头部，打到她快昏厥。

全承彬公司“Starhue”昨（29日）发声明指出：“原告所提遭到暴力相向的时间，全承彬并不在家里，在警察调查阶段已经提出没有暴行或言语暴力的证据。而且离婚调解当时，如果有这样的状况，协议离婚也不会成立。现在案件已经移交到检方侦办中，全承彬与公司都相信检方会让真相大白。”