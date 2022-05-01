三振姐妹并作战 Samjin Company English Class

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

主演：高我星、李絮、朴惠秀。1995年，子英、宥娜和宝蓝已在三振集团公司待了八年，虽拥有卓越的工作能力，因学历不够难升迁，三人参加公司英语班进修，结果发现公司内部有不正当行为。导演李锺泌说电影以90年代为背景，因为当时韩国积极走向国际化，许多企业开班让职员学英语，电影贴近真实现象。

玩命关头9 F9: The Fast Saga

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上6.40

一个人再厉害，都无法逃离自己的过去。这次唐老大（Vin Diesel饰）与伙伴必须对抗一名国际恐怖分子，他是唐老大和蜜雅的兄弟雅各。

乡厨（首播）

Hub都会台（星和Ch111/825） 下午4.30

乡愁、乡村、乡味、乡间故事，《乡厨》将用镜头挖掘封藏在乡间的美味与缔造者，传承并整理，再将记忆中的滋味与深情一同端上桌。

猎罪图鉴 Under The Skin

e乐（新电信Ch11/501）随选

檀健次、张柏嘉、秦海璐、房子斌、金世佳主演的单元探案剧。讲述七年前，美术生沈翊与刑警杜城因为一张肖像画结怨，杜城的挚友因画遇害，沈翊却无法回忆起委托他画画的神秘人士面孔。如今杜城升至刑警队长，他被迫与空降至警局的模拟画像师沈翊合作办案，随着两人的不断磨合与相互帮助，尘封多年的谜团逐渐水落石出，两人开始合作搭档侦破多起离奇疑案。