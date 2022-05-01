Angelina Jolie突访乌克兰 探访难民遇警报紧急避难

（好莱坞讯）影星Angelina Jolie昨天（30日）现身于乌克兰西部城市利沃夫（Lviv）。Angelina Jolie是联合国难民署（UNHCR）亲善大使，不过联合国难民署表示，她这回是以个人身份访乌克兰，难民署没有参与。

Angelina Jolie在访问过程中遭遇空袭警报，匆忙跟着安全人员到安全地点避难。英国《每日邮报》（Daily Mail）报道，她全程都保持冷静，并向镜头挥手说：“我没事。”

综合英国广播公司（BBC）和《内幕》（Insider）等媒体报道，Angelina Jolie在30日出现在利沃夫一家咖啡馆，被民众发现后，与民众互动并帮粉丝签名，相当亲切。

当地记者Mayya Podgorodetskaya 在面簿上传她在咖啡馆内的画面，并写道：“没什么稀奇的大事，就只是在利沃夫，我不过是顺路去喝个咖啡，就遇到Angelina Jolie了。单纯是全世界都支持乌克兰而已吧。”

利沃夫位于乌克兰西部，被视为是相对安全的地方，但俄军飞弹也曾攻击利沃夫附近的国际维和与安全中心（IPSC）。

BBC指出，Angelina Jolie在乌克兰会见从被围困的城市马立波（Mariupol）撤离的儿童、以及照顾这些难民儿童或孤儿的医生与志工。据知，在抵乌克兰之前她已在意大利罗马和其他乌克兰难民儿童见过面。