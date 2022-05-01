逾千粉丝聚集铜锣湾 为MIRROR姜涛庆生

（香港讯）男团MIRROR人气王姜涛昨天（30日）庆祝23岁生日，香港后援会举行连串庆祝活动，包括全民免费搭电车、大型生日应援广告和派发应援物品，粉丝也在铜锣湾及尖沙嘴商场开设慈善限定店，吸引大批粉丝打卡，特别是姜涛居住的铜锣湾，一整天人潮汹涌。

昨午“姜涛号”电车驶经铜锣湾时，聚集过千名“姜糖”（粉丝暱称）及市民站满行人道迎接，大喊“姜涛生日快乐”，场面热闹。姜涛昨晚也现身铜锣湾，并在社交网开直播，穿连帽衫的他被大批粉丝包围及唱生日歌。

但粉丝聚集也让人担忧触犯了当地“禁止群组聚集的条例，据了解，后援会日前已收到警方通知，呼吁要小心留意人群聚集问题，当天也有警车在现场戒备。

姜涛生日许愿“疫情快点过去”

姜涛去年生日“姜糖”下重本在铜锣湾多个商场外墙LED屏幕买广告，不停播祝姜涛生日的短片，让铜锣湾变成“姜涛湾”。今年香港后援会响应姜涛呼吁做善事帮助有需要的人，生日应援与慈善齐进行，耗资七位数港元筹备多项庆生活动，其中包括赞助香港今年首个“免费乘车日”，请香港市民免费搭电车。

姜涛录制视频感谢粉丝，他在影片中透露生日愿望很简单，“希望疫情快点过去，可回复正常生活。但疫情期间，希望大家都可以充满爱，互相帮助，一起渡过这段艰难的时候，那我们就可以快点去旅行。再次希望所有人身体健康，所有姜糖们都永远幸福。”