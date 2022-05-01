《声生不息》惹议 中港版本大不同

《声生不息》网络完整版共3小时20分钟，而在香港播映时仅剩2小时。

其实是因应各地口味。首先语言部分，香港保留广东话，删减华语部分，艺人后台采访也是各说各话。突兀的赞助商产品植入大特写，TVB版能剪就剪，不能就打马赛克。同时也剪掉了所有似真还假像作秀的真人秀部分，不啰嗦就是唱歌。网民们都在嘲笑杨千嬅听歌流的眼泪都白流，因为香港版根本看不到。

网络版的歌手出场顺序，除了林子祥和叶倩文以外，其他大不相同，港版把香港人熟悉的歌手李克勤、杨千嬅、周笔畅摆在节目前部分，在香港知名度较低的艺人被移到最后出场，而部分歌手的演唱也被删减，据说李玟和林晓峰就是“受害者”。

网络版卖悬念中途开始不宣布成绩，但TVB版本直接公布分数。

喜欢什么版本视乎你的观影习惯。完整版和中国同类型歌手对决雷同，香港版胜在明快简洁不拖泥带水。

香港新人王出列

只看新闻没全程欣赏的香港媒体或网红，都在炒作林子祥与叶倩文。

炎明熹（Gigi）是自家人，电视台力捧当然不遗余力。而事实上Gigi确实也表现不俗，第一集已顺利引起内地观众的关注。第二期宣布和杨千嬅合唱《勇》，未播已大肆宣传。

但节目中最爆冷的是，出身ViuTV《全民造星2》的曾比特。爆炸头造型一出场已抢镜，但击败所有人获得全场最受欢迎金曲第一，连他也一脸惊慌。节目结束之后，还一度登上微博热搜。事实上，曾比特亮相TVB，让部分香港人非常不谅解，甚至视他为叛徒，骂他要他不要回香港。日前声称IG被入侵、旧照片被清零，还立即开小红书，因此被香港人质疑是他主动洗白讨好内地网民。

无论如何未入行打两份工，单亲家庭长大的孝顺仔追求梦想的奋斗故事，想当然未来会成为节目“卖惨”重点。第二场被安排与林子祥合唱《单车》，大有借阿Lam拉抬之意。

节目目前已公布5期内容与歌单。今晚（5月1日）播映的第二期，歌手们的合作舞台，比第一集更让人期待，另两组老将巨星——李克勤与李健的《花火》以及叶倩文、李玟、周笔畅的《我要你的爱》，力推新人之际也势必要挣回面子。